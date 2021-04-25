Сексуальная мексиканская модель снялась для глянца в откровенных образах: горячие фото
Кара Дель Торо продолжает радовать нас своей красотой. На днях мексиканская модель выложила в сеть серию фото, снятых для Harper's Bazaar. На них она позирует в стильных и сексуальных образах, которые выигрышно подчеркивают ее формы. Наслаждайся порцией красоты от Кары Дель Торо в Men 24!
Источник:инстаграм Кары Дель Торо
Увидеть Кару Дель Торо на обложке глянца можно будет в "металлическом" комплекте нижнего белья. Топ, к слову, напоминает такой, в котором в свое время выступала сама Мадонна. Неудивительно, что подписчикам красавицы безумно понравились новые фото.
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"Чрезвычайно счастлива, наконец, поделиться с вами обложкой и историей Harper's Bazaar. Глядя на фотографии, я почти забываю, насколько морозным был день", – написала она под постом.
Подписчикам Кары Дель Торо тоже безумно понравились фотографии для глянца. Поэтому они не только поставили множество лайков под постом мексиканской модели, но и буквально засыпали ее комментариями:
- "Вау, безупречность";
- "ПО-ЖАР";
- "Она – настоящая модель";
- "Столь невероятная";
- "Поздравляю, красавица";
- "Ты потрясающая и очень привлекательная";
- "Чрезвычайно горячая и увлекательная".
Айда без сомнения подписываться на Кару Дель Торо. На ее странице в инстаграме регулярно появляются еще жарче фото. Поэтому не упусти порцию горяченького от мексиканской модели!
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