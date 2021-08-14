Але деякі вчені кажуть, що не тільки. Що є низка особливостей, які вирізняють карооких. Серед них і досить важливі – як-от чутливість до болю чи схильність до депресії.
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Чутливість до болю
Експерименти вчених з Університету Пітсбурга показали, що кароокі чутливіші до болю. "Звинувачують" у цьому гени.
- Мовляв, ті, від яких залежить колір очей, одночасно можуть відповідати й за деякі інші параметри людського організму. Наприклад, ген NCX-4, який є у карооких, контролює й больові відчуття.
Чутливість до алкоголю
В Університеті Вермонту вивчили дані тисяч людей, і виявили, що світлоокі вживають алкоголь більше, ніж кароокі.
- І тут теж, вочевидь, справа у генах: карооким вистачає значно меншої дози для відчуття сп'яніння, що закодовано у ДНК.
Чутливість до болю у карооких вища, натомість їм більше довіряють / Фото unsplash
Чутливість до стресів
Учені з Південного Уельсу досліджували впливи сезонної депресії (їх відчувають до 10% населення Землі). Так от, менше на неї страждають світлоокі люди.
- А все через гормон меланін, який може викликати сонливість: організм виробляє його у надлишку частіше у карооких, бо ті пропускають більше світла до гіпоталамуса, який і контролює виробництво меланіну.
А тепер про хороше: карооким довіряють
У Карловому університеті зробили серію експериментів, у результаті яких з'ясували таке: кароокі люди майже миттєво викликають у співрозмовників довіру.
- Як це виявили? Дуже просто: вчені показували на екрані фото жінок та чоловіків, а добровольці в залі обирали, кому вони б довіряли, а кому – ні. Понад 60% тих, кому люди готові були довіряти, мали карі очі.
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