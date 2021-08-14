Но некоторые ученые говорят, что не только. Что есть ряд особенностей, которые отличают кареглазых. Среди них и достаточно важные – например чувствительность к боли или склонность к депрессии.

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Чувствительность к боли

Эксперименты ученых из Университета Питтсбурга показали, что кареглазые более чувствительны к боли. "Обвиняют" в этом гены.

Мол, те, от которых зависит цвет глаз, одновременно могут отвечать и за некоторые другие параметры человеческого организма. Например, ген NCX-4, который есть у кареглазых, контролирует и болевые ощущения.

Чувствительность к алкоголю

В Университете Вермонта изучили данные тысяч человек и обнаружили, что светлоглазые употребляют алкоголь больше, чем кареглазые.

И здесь тоже, очевидно, дело в генах: кареглазым хватает значительно меньшей дозы для ощущения опьянения, что закодировано в ДНК.



Чувствительность к боли у кареглазых выше, зато им больше доверяют / Фото unsplash

Чувствительность к стрессам

Ученые из Южного Уэльса исследовали влияние сезонной депрессии (а ее ощущают до 10% населения Земли). Так вот, меньше от нее страдают светлоглазые люди.

А все из-за гормона меланина, который может вызвать сонливость: организм вырабатывает его в избытке чаще у кареглазых, ибо они пропускают больше света в гипоталамус, который и контролирует производство меланина.

А теперь о хорошем: кареглазым доверяют

В Карловом университете провели серию экспериментов, в результате которых выяснили следующее: кареглазые люди почти мгновенно вызывают у собеседников доверие.

Как это выявили? Очень просто: ученые показывали на экране фото женщин и мужчин, а добровольцы в зале выбирали, кому они бы доверяли, а кому – нет. Более 60% тех, кому люди готовы были доверять, имели карие глаза.