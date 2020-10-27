Кастомеры с Kingston Custom решили подарить новую жизнь мотоциклу BMW R100 RS. Для этого они байк превратили в настоящее стимпанковое футуристическое транспортное средство Good Ghost. И выглядит он потрясающе. Men 24 показывает тебе последнюю модель "фантомной" коллекции кастомеров.

Фактически, Good Ghost выглядит так, словно он принадлежит к огромной коллекции механических экспонатов, на которые можно только смотреть. На самом деле, его владелец однозначно получит удовольствие от поездки. Причем не только эстетическое. А Men 24 расскажет тебе подробнее о кастомном байке.

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Good Ghost – последняя машина, которая завершила коллекцию Phantom. В нее входило три части, созданные кастомерами в Гельзенкирхене (Германия). Особенность этого байка состоит в том, что мы не видим ничего лишнего. Двигатель и все другие элементы скрыты под гладкой крышкой с элементами ар-деко.

Все элементы байка скрытые гладкой крышкой, украшенной элементами в стиле ар-деко

Первая модель из серии "Фантом" называлась White Phantom, после нее шел Black Phantom, а затем уже Good Ghost. И несмотря на то, что все они имеют определенное сходство, если учитывать ретро-эстетику, именно последняя модель вполне передала дух.

Good Ghost сделали на заказ Мотомузея Хааса в Далласе, штат Техас. Под корпусом скрывается BMW R100 RS 1980 года. Также Kingston Custom сильно попотели, выбирая другие запчасти для своего винтажного байка.

Мотоцикл напоминает футуристическое транспортное средство

Коротко о технических характеристиках Good Ghost

донор: BMW R100RS 1980

задняя подвеска: BMW Monolever с амортизатором YSS вместо карданного вала

обвес: кастомный с листов ым алюминием толщиной 2 миллиметра; весит 21 кг

ым топливный бак: кастомный, установленный позади трансмиссии, внешний топливный насос

впуск: карбюраторы установлены в обвес, фильтры K & N, кастомные патрубки

выхлоп: система из нержавеющей стали

сиденья: кастомные из кожи

приборная панель: кастомная

передние решетки: кастомная в стиле BMW 328 Roadster 1936

руль: клипоны с кожаными ручками и классическими рычагами

Интересно, что спереди байк дает всем понять, что перед нами BMW. На это намекает решетка радиатора, которая визуально напоминает ту, какую использовали баварцы в BMW 328 Roadster 1936 года. Ниже руля можно увидеть аналоговые приборы, выполненные в духе старой школы. Также сзади есть крутой отсек с инструментами, если у владельца возникнет необходимость немного покопаться в своем "призраке".

Кастомер ы попотели, чтобы сделать байк совершенным

Этот байк выглядит потрясающе. И мы на все 100 процентов уверены, что он понравится каждому!

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