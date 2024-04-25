Якщо ти любиш насолоджуватися гарною велосипедною прогулянкою, то, напевно, вже знаєш її переваги. Ти активізуєш своє тіло, рухаєшся і розважаєшся одночасно, а також користуєшся можливістю поглянути на різні пейзажі, місця і навіть можеш відкрити для себе нові ресторани чи кафе, які згодом захочеш відвідати.

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Звичайно, ми також знаємо, що є міста і території, в яких їзда на велосипеді не така романтична і легка, тому що мало місць, де можна спокійно рухатися на велосипеді, обмежені ексклюзивні місця, щоб велосипед не стикався з проїздом автомобілів, мотоциклістів і навіть пішоходів. І ми також знаємо, що навіть забруднення може ускладнити використання цього виду активності і всіх його переваг.

Однак, якщо ти визначиш найкращі способи адаптації до міста і будеш їздити на велосипеді з обережністю та необхідними заходами безпеки, ти почнеш насолоджуватися його фізичними та психологічними перевагами.

Однак, хоча майже будь-яка поїздка на велосипеді може принести такі переваги, існують різні рівні, на яких їзда на велосипеді посилює вплив на фізичне здоров'я, навіть досягаючи переваг традиційних фізичних вправ, але для цього тобі потрібно внести деякі зміни у твою звичайну їзду.

Обирай хороший велосипед

Якщо ти збираєшся збільшити темп їзди на велосипеді, важливо почати з вибору велосипеда, який відповідатиме твоїм потребам. Наприклад, він повинен бути правильного розміру. Одна з порад – виміряй свої стегна стосовно сидіння велосипеда і переконайся, що вони перебувають приблизно на одній висоті, коли ти стоїш. Також переконайся, що велосипед має хороші шини, гальма та загальну систему, оскільки ти зможеш їздити довше, тільки якщо тобі буде комфортно. З цієї ж причини не забувай проходити технічне обслуговування велосипеда принаймні раз на рік.



Спочатку слід обрати зручний для себе велосипед / Фото freepik

Зосередься на крученні педалей

Якщо ти хочеш використовувати поїздку на велосипеді як фізичні вправи, важливо звернути увагу на те, як ти крутиш педалі, щоб рухатися вперед. Уникай крутити педалі за інерцією або переносити всю свою вагу на коліна, але переконайся, що сила йде від твоїх ніг і що твоїм ногам зручно стояти на педалях. Крім того, якщо ти приділиш належну увагу циклам, в яких ти крутиш педалі, ти зможеш знайти хороший ритм, який слугуватиме рутиною для ніг, щоб наростити силу цих м'язів.

Знайди стабільний темп

Якщо ти їздиш на велосипеді, наприклад, міськими вулицями, тобі буде трохи складно визначити свій власний темп, оскільки світлофори, рух транспорту й інші фактори визначатимуть, як часто тобі доведеться зупинятися. Однак, якщо у тебе є можливість їздити на велосипеді на більш відкритій місцевості, наприклад, у парку або на велотреку, намагайся підтримувати стабільний темп, який допоможе тобі спалити більше калорій, якщо ти будеш робити менше перерв, навіть якщо це будуть короткі проміжки часу, наприклад, 10 хвилин або близько того.

Скористайся перевагами підйомів

Якщо ти хочеш більше тренуватися на велосипеді, не цурайся підйомів. Без сумніву, це один з найбільших викликів для велосипедистів, але це також один з найкращих способів зміцнити силу та спалити жир.



Важливо не ігнорувати підйоми / Фото freepik

Переваги їзди на велосипеді

Їзда на велосипеді корисна для здоров'я серцево-судинної системи, оскільки це кардіовправа, як і біг, але з тією перевагою, що вона менше шкодить здоров'ю твоїх колін і суглобів, оскільки вага твого тіла припадає на сам велосипед. Їзда на велосипеді також допомагає спалювати жир і збільшує силу завдяки руху, необхідному для просування вперед, а також ідеально підходить для покращення фізичної форми.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.