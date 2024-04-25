Если ты любишь наслаждаться хорошей велосипедной прогулкой, то, наверняка, уже знаешь ее преимущества. Ты активизируешь свое тело, двигаешься и развлекаешься одновременно, а также пользуешься возможностью взглянуть на различные пейзажи, места и даже можешь открыть для себя новые рестораны или кафе, которые впоследствии захочешь посетить.

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Конечно, мы также знаем, что есть города и территории, в которых езда на велосипеде не такая романтическая и легкая, потому что мало мест, где можно спокойно двигаться на велосипеде, ограничены эксклюзивные места, чтобы велосипед не сталкивался с проездом автомобилей, мотоциклистов и даже пешеходов. И мы также знаем, что даже загрязнение может затруднить использование этого вида активности и всех его преимуществ.

Однако, если ты определишь лучшие способы адаптации к городу и будешь ездить на велосипеде с осторожностью и необходимыми мерами безопасности, ты начнешь наслаждаться его физическими и психологическими преимуществами.

Однако, хотя почти любая поездка на велосипеде может принести такие преимущества, существуют различные уровни, на которых езда на велосипеде усиливает влияние на физическое здоровье, даже достигая преимуществ традиционных физических упражнений, но для этого тебе нужно внести некоторые изменения в твою обычную езду.

Выбирай хороший велосипед

Если ты собираешься увеличить темп езды на велосипеде, важно начать с выбора велосипеда, который будет отвечать твоим потребностям. Например, он должен быть правильного размера. Один из советов – измерь свои бедра относительно сиденья велосипеда и убедись, что они находятся примерно на одной высоте, когда ты стоишь. Также убедись, что велосипед имеет хорошие шины, тормоза и общую систему, поскольку ты сможешь ездить дольше, только если тебе будет комфортно. По этой же причине не забывай проходить техническое обслуживание велосипеда по крайней мере раз в год.



Сначала следует выбрать удобный для себя велосипед / Фото freepik

Сосредоточься на кручении педалей

Если ты хочешь использовать поездку на велосипеде как физические упражнения, важно обратить внимание на то, как ты крутишь педали, чтобы двигаться вперед. Избегай крутить педали по инерции или переносить весь свой вес на колени, но убедись, что сила идет от твоих ног и что твоим ногам удобно стоять на педалях. Кроме того, если ты уделишь должное внимание циклам, в которых ты крутишь педали, ты сможешь найти хороший ритм, который будет служить рутиной для ног, чтобы нарастить силу этих мышц.

Найди стабильный темп

Если ты ездишь на велосипеде, например, городскими улицами, тебе будет немного сложно определить свой собственный темп, поскольку светофоры, движение транспорта и другие факторы будут определять, как часто тебе придется останавливаться. Однако, если у тебя есть возможность ездить на велосипеде на более открытой местности, например, в парке или на велотреке, старайся поддерживать стабильный темп, который поможет тебе сжечь больше калорий, если ты будешь делать меньше перерывов, даже если это будут короткие промежутки времени, например, 10 минут или около того.

Воспользуйся преимуществами подъемов

Если ты хочешь больше тренироваться на велосипеде, не отказывайся от подъемов. Без сомнения, это один из самых больших вызовов для велосипедистов, но это также один из лучших способов укрепить силу и сжечь жир.



Важно не игнорировать подъемы / Фото freepik

Преимущества езды на велосипеде

Езда на велосипеде полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку это кардиоупражнение, как и бег, но с тем преимуществом, что она меньше вредит здоровью твоих коленей и суставов, поскольку вес твоего тела приходится на сам велосипед. Езда на велосипеде также помогает сжигать жир и увеличивает силу благодаря движению, необходимому для продвижения вперед, а также идеально подходит для улучшения физической формы.

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Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Если тебе нужны постановка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.