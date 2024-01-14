Згідно з даними науковців, можна не починати свій ранок з кави. Так, філіжанка запашного напою, популярного по всьому світу, дозволяє збадьоритися. Але іноді достатньо навіть думки про каву, щоб бути значно бадьорішим.

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Кава – один з найпопулярніших напоїв, і про її фізичний вплив відомо багато. Значно менше відомо про її психологічний вплив – іншими словами, про те, як навіть вигляд кави та спогади про неї можуть впливати на наше мислення,

– каже співавтор дослідження Сем Магліо, доцент кафедри менеджменту в Університеті Торонто.

Навіть думки про каву можуть розбудити

Навіть вигляд речей, що нагадують каву, може стимулювати мозок кавомана, як показало дослідження. Це пов'язано з так званим праймінгом, коли поява нагадувань про щось може впливати на думки та поведінку.

"Люди часто стикаються з сигналами, пов'язаними з кавою, або думають про каву, не вживаючи її", – сказав Сем Магліо в університетському пресрелізі, присвяченому дослідженню.

Тож, науковці хотіли з'ясувати, чи існує зв'язок між кавою та збудженням, щоб переконатися, що фізіологічне збудження зростає, коли ми просто стикаємося з кавовими сигналами, як це було б, якби ми дійсно пили каву.

Як працює ефект пробудження

За словами дослідників, вищезгадана стимуляція – це спосіб, у який певні ділянки мозку активуються для досягнення стану неспання, бадьорості та уваги. Тригерами можуть бути емоції, нейромедіатори в мозку і навіть наші улюблені напої з кофеїном.

Щоб перевірити це, Магліо та його колега Юджин Чан з Університету Торонто порівняли стимули, пов'язані з кавою та чаєм (зір, запах, звук) в учасників із західної та східної культур. Ті, хто асоціювався з кавою, сприймали час як коротший і мислили більш конкретними, точними термінами.



Не поспішай робити каву, а спробуй лиш подумати про неї / Фото benzoix

Однак між учасниками дослідження були відмінності, оскільки не всі відчували однаковий приплив бадьорості. За словами Магліо, для учасників зі східних культур, пов'язані з кавою підказки не викликали такого сильного збудження, що, ймовірно, пов'язано з тим, що в цих культурах кава не є домінантним напоєм.

Зовсім протилежна думка учасників зі США: "У Північній Америці ми маємо образ типового керівника, який поспішає на важливу зустріч з потрійною порцією еспресо в руці. Існує зв'язок між споживанням кофеїну і збудженням, який може не існувати в інших культурах".

Наступна мета дослідників – вивчити асоціації, які виникають у людей з різними харчами та напоями.

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Тепер у тебе є можливість задуматися, перш ніж випити чергову філіжанку кави. Чи то зранку, чи то в обід, чи то ввечері перед виконанням якогось важливого завдання. Можливо, однієї лише думки буде достатньо, щоб трішки збадьоритися та налаштуватися на правильний лад.

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