Согласно данным ученых, можно не начинать свое утро с кофе. Да, чашечка душистого напитка, популярного по всему миру, позволяет взбодриться. Но иногда достаточно даже мысли о кофе, чтобы быть гораздо бодрее.
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Кофе – один из самых популярных напитков, и о его физическом влиянии известно много. Гораздо меньше известно о его психологическом влиянии – иными словами, о том, как даже вид кофе и воспоминания о нем могут влиять на наше мышление.
– говорит соавтор исследования Сэм Маглио, доцент кафедры менеджмента в Университете Торонто.
Даже мысли о кофе могут разбудить
Даже вид вещей, напоминающих кофе, может стимулировать мозг кофемана, как показало исследование. Это связано с так называемым праймингом, когда появление напоминаний о чем-то может влиять на мысли и поведение.
"Люди часто сталкиваются с сигналами, связанными с кофе, или думают о кофе, не употребляя его", – сказал Сэм Маглио в университетском пресс-релизе, посвященном исследованию.
Итак, ученые хотели выяснить, существует ли связь между кофе и возбуждением, чтобы убедиться, что физиологическое возбуждение растет, когда мы просто сталкиваемся с кофейными сигналами, как это было бы, если бы мы действительно пили кофе.
Как работает эффект пробуждения
По словам исследователей, вышеупомянутая стимуляция – это способ, в который определенные участки мозга активируются для достижения состояния бодрствования, бодрости и внимания. Триггерами могут быть эмоции, нейромедиаторы в мозге и даже наши любимые напитки с кофеином.
Чтобы проверить это, Маглио и его коллега Юджин Чан из Университета Торонто сравнили стимулы, связанные с кофе и чаем (зрение, запах, звук) у участников из западной и восточной культур. Те, кто ассоциировался с кофе, воспринимали время как более короткое и мыслили более конкретными, точными терминами.
Не спеши делать кофе, а попробуй только подумать о нем / Фото benzoix
Однако между участниками исследования были отличия, поскольку не все испытывали одинаковый приток бодрости. По словам Маглио, для участников из восточных культур, связанные с кофе подсказки не вызвали столь сильного возбуждения, что, вероятно, связано с тем, что в этих культурах кофе не является доминантным напитком.
Совершенно противоположное мнение участников из США: "В Северной Америке мы имеем образ типичного руководителя, спешащего на важную встречу с тройной порцией эспрессо в руке. Существует связь между потреблением кофеина и возбуждением, которое может не существовать в других культурах".
Следующая цель исследователей – изучить ассоциации, возникающие у людей с разными продуктами питания и напитками.
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Теперь у тебя есть возможность задуматься, прежде чем выпить очередную чашечку кофе. Утром ли, в обед или вечером перед выполнением какой-то важной задачи. Возможно, одной мысли будет достаточно, чтобы немного взбодриться и настроиться на правильный лад.