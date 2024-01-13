Він складається з 7 ключових пунктів, здатних змінити твоє життя і здоров'я на краще. У сучасному світі, здається, є час на все, окрім відпочинку та турботи про себе, і це призвело до того, що ми все більше втомлюємося, маємо низьку продуктивність або стикаємося з такими явищами, як безсоння та недосипання, а також маємо значно вищий рівень стресу щодня.

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І це не лише сприяє фізичному виснаженню, але й може негативно впливати на мозок і навіть призвести до того, що ми почнемо старіти швидше і матимемо проблеми з пам'яттю. Наприклад, мозок, який не відпочиває, – це мозок, який піддається більшому ризику погіршення роботи, а тіло, яке живе у виснаженні, – це тіло, яке піддається більшому ризику болю і нездатності виконувати фізичні вправи належним чином.

Нестача сну, відпочинку та енергії може вплинути на твоє життя багатьма способами, і метод 7D, який пояснила Яна Фернандес у своїй книзі "Навчіться відпочивати", може допомогти і в цьому.

Що таке метод 7D?

Перше, що потрібно знати: якщо ти хочеш жити довше і краще, бути здоровим та енергійним у повсякденному житті, тобі не тільки рекомендується займатися спортом і дотримуватися правильного харчування. Ти також повинен навчитися правильно відпочивати, оскільки саме це дозволяє всьому зупинятися і відновлюватися.



Фізична активність відіграє не останню роль / Фото SenivPetro

Метод 7D – протиотрутою від вигорання і базується на 7 ключах, які, хоча й здаються простими, можуть мати велике значення.

Рішення: йдеться про вибір робити щось для себе і знаходити час і місце для усвідомленого відпочинку.

йдеться про вибір робити щось для себе і знаходити час і місце для усвідомленого відпочинку. Дисципліна: потрібно бути послідовним, мати план і розставляти пріоритети, щоб виробити корисні звички.

потрібно бути послідовним, мати план і розставляти пріоритети, щоб виробити корисні звички. Дієта і спорт: дієта і фізична активність допомагають тобі бути здоровим, мати правильну вагу, енергію, ясність розуму, а також можуть покращити якість сну.

дієта і фізична активність допомагають тобі бути здоровим, мати правильну вагу, енергію, ясність розуму, а також можуть покращити якість сну. Сон: ти не тільки відпочиваєш, коли спиш, але сон є надзвичайно важливою частиною відпочинку, і наука стверджує, що ти повинен спати 7 – 8 годин щоночі, і це не підлягає обговоренню. Для цього тобі потрібно створити режим, який дозволить тобі мати кращу якість сну, де ти лягаєш спати і прокидаєшся в один і той же час і знайти ідеальний простір.

ти не тільки відпочиваєш, коли спиш, але сон є надзвичайно важливою частиною відпочинку, і наука стверджує, що ти повинен спати 7 – 8 годин щоночі, і це не підлягає обговоренню. Для цього тобі потрібно створити режим, який дозволить тобі мати кращу якість сну, де ти лягаєш спати і прокидаєшся в один і той же час і знайти ідеальний простір. Сповільнення: більшість з нас проводять значну частину дня в гонитві думок, перебігаючи з одного місця в інше і маючи в голові тисячу речей. Тому важливо знайти спосіб сповільнитись і заспокоїти розум, оскільки прискорене тіло і мозок не можуть відпочити належним чином, так само як і заснути.

більшість з нас проводять значну частину дня в гонитві думок, перебігаючи з одного місця в інше і маючи в голові тисячу речей. Тому важливо знайти спосіб сповільнитись і заспокоїти розум, оскільки прискорене тіло і мозок не можуть відпочити належним чином, так само як і заснути. Відключення: все просто, мова йде про відключення від соціальних мереж, робочої електронної пошти, телефону, новин і технологій у цілому, які також впливають на якість твого сну і заважають твоєму розуму розслабитися.

все просто, мова йде про відключення від соціальних мереж, робочої електронної пошти, телефону, новин і технологій у цілому, які також впливають на якість твого сну і заважають твоєму розуму розслабитися. Насолода: це дуже важливо і стосується пошуку моментів, щоб насолоджуватися дорогою, робити те, що нам подобається, що нас наповнює, нічого не робити і просто сидіти і насолоджуватися, не відволікаючись і не думаючи про те, що потрібно зробити, коли ми повернемося до роботи.



Слід вміти якісно відпочивати / Фото DrobotDean

За словами Фернандес, все це не тільки допомагає нам краще спати і відпочивати, але й дозволяє справлятися зі стресом і тривогою, підтримувати вищий рівень енергії і мати кращу якість життя, а також допомагає створити план, за допомогою якого ми можемо краще керувати своїм часом і зробити турботу про себе пріоритетом.

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І найкраще те, що це прості речі, які ти можеш додати до свого розпорядку дня, не докладаючи надмірних зусиль і не роблячи кардинальних змін.

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