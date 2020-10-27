Любимица миллионов, Ким Кардашьян, недавно отметила свой 40-летний юбилей. По этому случаю звезда реалити-шоу выложила в сеть серию горячих фото, на которых она позирует в откровенном купальнике. Men 24 рекомендует посмотреть на фотографии, которыми поделилась возлюбленная Канье Уэста!

Ким Кардашьян обожает эпатировать. Поэтому нет ничего удивительного, что на ее странице в инстаграме появились фото, на которых звезда реалити-шоу позирует в крохотном купальнике. Men 24 предлагает тебе посмотреть, чем же на этот раз она порадовала своих подписчиков.

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"Это – 40" , – написала Ким Кардашьян в посте, который сопровождается серией горячих фотографий в откровенном купальнике.

Подписчики звезды реалити-шоу целиком и полностью согласны с ней. Правда, есть и те, кто высмеивает деву инстаграма. Вот сам прочитай, что они думают о 40-летней Кардашьян:

"Имеет лучший вид, чем 39!";

"Лучшая, чем всегда";

"У тебя очаровательная улыбка";

"Это – 40, когда ты богат;

"Ну, конечно же, выглядеть так в 40 вместе со всем, что ты сделала";

"Добро пожаловать в "Клуб 40";

"Вау, ты выглядишь фантастически. И вовсе не на 40";

"40 никогда не выглядели так хорошо";

"Самые лучшие 40, которые я когда-либо видела".

Так или иначе, но трудно не согласиться с тем фактом, что Ким Кардашьян не оставляет абсолютно никого равнодушным. Кто-то обожает ее, кто-то очень ненавидит. Но знают ее абсолютно все. И ее бешеную популярность в очередной раз подтверждают 190 миллионов подписчиков в инстаграме, которые активно следят за творчеством звезды реалити-шоу.