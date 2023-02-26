Так что гаджет, о котором мы расскажем дальше, понравится тем, кто хотел бы поцеловать свою вторую половину, но пока не может. Это устройство с теплыми, подвижными кремниевыми "губами" дает такую возможность.

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Почувствуйте "настоящую" близость

Это устройство, созданное в Китае, рекламируют как способ разрешить живущим на расстоянии парам разделить "настоящую" физическую близость. И оно стало безумно популярным в местных социальных сетях. Правда, пользователи разделились на два лагеря: одни – заинтригованы, другие – шокированы.

Как оно работает

Это устройство оснащено датчиком давления и приводами. Оно способно имитировать подлинный поцелуй, воспроизводя давление, движение и температуру губ пользователя. Вместе с движением поцелуя оно также может передавать звуки, которые издает пользователь по ту сторону.

Интересно, что некоторые пользователи сети видят в этом гаджете что-то "вульгарное" и "жуткое". Некоторые даже выразили обеспокоенность тем, что этим устройством могут пользоваться несовершеннолетние. Нам кажется, что это все-таки лучше, чем целоваться с помидором или персиком.

Итак, чтобы отправить поцелуй, пользователи должны загрузить приложение для смартфона и подключить устройство к зарядному порту. После объединения со своим партнером в приложении пары могут начать видеовызов и передать друг другу реплики своих поцелуев. А само устройство запатентовал Чанджоуский профессиональный институт мехатронных технологий.



Это устройство позволяет почувствовать реальный поцелуй / Скриншот

В университете я встречался со своей девушкой на расстоянии, поэтому мы общались только по телефону. Именно оттуда и появилось вдохновение для создания этого устройства,

– говорит Цзян Чжунли, ведущий изобретатель, разработавший это устройство.

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Интересно, что заявку на патент он подал еще в 2019 году. А срок действия патента закончился в январе 2023 года. Цзян выразил надежду, что кто-то другой сможет расширить и усовершенствовать дизайн устройства.

Заметим, что похожее изобретение создал еще в 2016 году Институт воображения в Малайзии. Но это была сенсорная кремниевая накладка, которая снаружи никак не напоминала настоящие губы.