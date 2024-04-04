Клуб 100 мільярдів: 14 мегауспішних чоловіків, чиї 12-значні статки вражають

Є речі, які можна купити лише за гроші. Наприклад, членство в Клубі 100 мільярдів доларів – елітному класі мільярдерів з 12-значними статками. Цього року до клубу потрапили рекордні 14 людей з усього світу.

Це більше, ніж шестеро – минулого року і лише один у 2020-му. Багато з них розбагатіли, заснувавши технологічні компанії.

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Як група, світові мільярдери на 120% багатші, ніж десять років тому. Але ці 14, чиї статки зросли на 255% за той самий період, досягли значно більших успіхів, ніж середньостатистичний мільярдер. Їхні чисті активи значно випередили інфляцію (32%) і ширший фондовий ринок (S&P 500 – 182%), що ставить їх в один ряд з франшизами НФЛ (257%) за рівнем стрімкого зростання вартості. Статки цих 14 персон складають 2 трильйони доларів, що означає, що лише 0,5% з 2 781 мільярдерів світу володіють 14% всіх мільярдних статків.

Не так давно 100 000 000 000 доларів здавалися недосяжними навіть для мільярдерів. У 1987 році, коли Forbes опублікував свій перший рейтинг світового багатства, ми знайшли лише двох людей, обох японських магнатів, статки яких перевищували 10 мільярдів доларів (близько 27 мільярдів доларів у сьогоднішньому еквіваленті – сума, яка посіла б 69-те місце у списку 2024 року).

Бульбашка доткомів створила першого центімільярдера – Білла Гейтса, чиї акції Microsoft ненадовго вивели його за межі 11-значної цифри у 1999 році, перш ніж крах скоротив його статки майже вдвічі. Протягом майже двох десятиліть ніхто не міг наблизитися до нього, навіть коли ринки злетіли до і після Великої рецесії.

Джефф Безос нарешті зламав код наприкінці 2017 року, ставши другим 100-мільярдним мільярдером, коли ринкова капіталізація Amazon злетіла до 1 трильйона доларів. Проте до 2021 року клуб 100 мільярдерів розширився за межі Безоса, коли до нього увійшли Ілон Маск, Бернар Арно та Білл Гейтс.

Зараз, коли мегабагатство стрімко зростає по всьому світу, членство в клубі стає все більш поширеним з кожним днем. 15-та особа, спадкоємиця L'Oréal Франсуаза Беттенкур Меєрс (статки 99,5 мільярдів доларів), стукає у двері, а технологічний магнат Майкл Делл (91 мільярд доларів) не набагато відстає від неї. Але наразі ось повний список членів найексклюзивнішого клубу Землі, від найменш до найбільш надбагатих. Звернімо увагу, що статки вказані станом на 8 березня 2024 року.

14. Карлос Слім Хелу

Статки: $102 мільярди | Джерело багатства: Телеком | Громадянство: Мексика

Слім був найбагатшою людиною у світі з 2010 по 2013 рік, його статки на піку своєї кар'єри становили 74 мільярди доларів. Хоча зараз його випереджають 13 інших, він все ще багатший, ніж будь-коли, завдяки різкому зростанню курсу мексиканського песо та 60% стрибку ціни акцій його промислового конгломерату Grupo Carso.

13. Амансіо Ортега

Статки: $103 мільярди | Джерело багатства: Zara | Громадянство: Іспанія



Статки Амансіо Ортеги оцінюють у 103 мільярди доларів / ФотоEFE

З минулого року статки Ортеги зросли на 26 мільярдів доларів, що дозволило йому досягти 12-значного показника на тлі 43%-го стрибка акцій його компанії Inditex, яка займається роздрібною торгівлею одягом і керує мережею магазинів швидкого одягу Zara. Портфель нерухомості Ортеги, який включає логістичні, житлові та офісні об'єкти переважно в Європі та Північній Америці, зараз коштує 20 мільярдів доларів і здається в оренду орендарям, серед яких Apple, Amazon і Walmart.

12. Майкл Блумберг

Статки: 106 мільярдів доларів | Джерело багатства: Bloomberg LP | Громадянство: США.

У серпні Bloomberg LP призначила Влада Клячко генеральним директором, першим керівником компанії з 2014 року, коли Блумберг повернувся після трьох термінів на посаді мера Нью-Йорка. Він також будує довгострокові плани щодо своїх грошей. У квітні минулого року 82-річний співзасновник гіганта фінансових технологій та медіа публічно пообіцяв передати свої 88% акцій благодійному фонду Bloomberg Philanthropies, який фінансує такі справи, як запобігання зміні клімату та охорона здоров'я, коли він помре, якщо не раніше.

11. Сергій Брін

10. Ларрі Пейдж

Статки: 110 мільярдів доларів | Джерело багатства: Google | Громадянство: США.Статки: 114 мільярдів доларів | Джерело статків: Google | Громадянство: США.

Співзасновники Google вже чотири роки не беруть участі в управлінні компанією, але залишаються найбільшими індивідуальними акціонерами технологічного гіганта. Пейдж здебільшого уникає публічних виступів, проводячи час на своїх п'яти приватних островах, у тому числі на Фіджі та Пуерто-Ріко. Брін вийшов з напівпенсії, щоб представити зміни до моделей чат-ботів Google зі штучним інтелектом минулого року, і був внесений до списку "ключових учасників", коли в грудні вийшов Gemini.

9. Мукеш Амбані

Статки: $116 мільярдів | Джерело багатства: Диверсифіковані | Громадянство: Індія

Цього року Амбані став першим азійським членом Клубу 100 мільярдів доларів завдяки стрімкому зростанню акцій його конгломерату Reliance Industries. У березні він влаштував зірковий триденний гала-вечір на нафтопереробному комплексі Reliance, щоб відсвяткувати майбутнє липневе весілля свого молодшого сина Ананта. Ріанна виступила перед 1 600 гостями, серед яких були Марк Цукерберг, Білл Гейтс та Іванка Трамп. Reliance Industries Амбані володіє компанією Network18, яка є ліцензіатом Forbes Media.

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8. Стів Балмер

Статки: 121 мільярд доларів | Джерело багатства: Microsoft | Громадянство: США.

Власник "Лос-Анджелес Кліпперс" цього літа переведе свою команду – п'яту за вартістю в НБА – на новий стадіон: (приватно профінансований) Intuit Dome вартістю 2 мільярди доларів, неподалік від аеропорту Лос-Анджелеса. Статки Балмера зросли на 40 мільярдів доларів порівняно з минулим роком, частково завдяки зростанню вартості "Кліпперс", але головним чином завдяки зростанню акцій "Майкрософт".

7. Білл Гейтс

Статки: 128 мільярдів доларів | Джерело багатства: Microsoft | Громадянство: США.



Білл Гейтс був найбагатшою людиною у світі 18 з 23 років / Фото Getty Images

Попри те, що Гейтс є чи не найбагатшим у своєму житті, він посідає найнижчу позицію з 1992 року завдяки жорсткій конкуренції у верхах, дорогому розлученню у 2021 році та 59 мільярдам доларів, які він віддав на благодійність. Співзасновник Microsoft був найбагатшою людиною у світі 18 з 23 років з 1995 по 2017 рік.

6. Воррен Баффет

Статки: $133 мільярди | Джерело багатства: Berkshire Hathaway | Громадянство: США.

Баффет, чий давній бізнес-партнер Чарлі Мангер помер у листопаді на 99-му році життя, минулого року опинився в рідкісній ворожнечі, зіткнувшись з мільярдером Джиммі Хасламом через ціну придбання Berkshire Hathaway мережі автозаправних станцій Pilot Travel Centers, що належала Хасламу. Сторони дійшли згоди в січні, і Berkshire купив останні 20% Pilot за 2,6 мільярда доларів. Акції Berkshire перебувають на рекордно високому рівні, збільшившись на 30% порівняно з минулим роком.

5. Ларрі Еллісон

Статки: 141 мільярд доларів | Джерело багатства: Oracle | Громадянство: США

Через десять років після відходу з посади генерального директора Oracle Еллісон все ще залишається головою, технічним директором і найбільшим акціонером компанії, володіючи 40% акцій. Акції Oracle зросли на 34%, і за останні 12 місяців компанія принесла Еллісону понад 1 мільярд доларів дивідендів (до сплати податків), що допомогло йому стати багатшим на 34 мільярди доларів. Інші його підприємства йдуть не так добре: Його частка в X коштує менше третини від $1 мільярда, який він заплатив за неї, а Project Ronin, стартап з розробки програмного забезпечення для боротьби з раком, який він заснував у 2018 році, збирається закритися.

4. Марк Цукерберг

Статки: $177 мільярдів | Джерело багатства: Facebook | Громадянство: США.

Що це був за забіг для генерального директора Meta. Після того, як акції гіганта соціальних мереж впали на 75% від свого піка у 2021 році, Цукерберг звільнив майже чверть свого персоналу, зберігаючи величезні ставки на ШІ та метасвіт. За минулий рік акції компанії майже потроїлися, що зробило Цукерберга у свої 39 років найбагатшим за всю його історію.

3. Джефф Безос

Статки: $194 мільярди | Джерело багатства: Amazon | Громадянство: США.

Цього року засновник Amazon озолотився як в плані багатства, так і в плані сонця. Він став багатшим на 80 мільярдів доларів завдяки 93% стрибку акцій свого левіафана електронної комерції. Тим часом він витратив 150 мільйонів доларів на купівлю будинку на острові "бункер для мільярдерів" у Маямі в рамках переїзду до сонячної, податково сприятливої Флориди після трьох десятиліть, проведених у дощовому Сіетлі.

2. Ілон Маск

Статки: $195 мільярдів | Джерело багатства: Tesla, SpaceX | Громадянство: США.



Ілон Маск відомий завдяки компанії SpaceX / Фото Getty Images

Маск пройшов довгий шлях від листопада 2021 року, коли він став першою людиною зі статком у 300 мільярдів доларів. Відтоді він кілька разів здобував і втрачав титул "найбагатшого у світі", оскільки його сміливі ставки або злітали (оцінка SpaceX злетіла на 80% до 180 мільярдів доларів), або провалювалися (X, уроджений Twitter, коштує приблизно на 70% менше, ніж коли він купив його в жовтні 2022 року, а акції Tesla впали на 57% з кінця 2021 року). У січні суддя штату Делавер анулював присуджені йому у 2018 році опціони на акції Tesla, які сьогодні коштують 46 мільярдів доларів. Forbes дисконтував акції на 50% в очікуванні апеляції Маска.

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1. Бернар Арно

Статки: $233 мільярдів | Джерело багатства: LVMH | Громадянство: Франція

Найбагатша людина світу другий рік поспіль. Статки Арно зросли на 10% у 2023 році завдяки ще одному рекордному року для його розкішного конгломерату LVMH, якому належать Louis Vuitton, Christian Dior і Sephora. Минулого року модний гігант оголосив про $16,5 мільярда чистого прибутку з $94 мільярди виторгу. Арно закріпив свій план спадкоємності, щоб зберегти сімейний контроль у січні, коли запропонував ввести своїх синів Александра і Фредеріка до складу ради директорів LVMH, де вони приєднаються до двох його старших дітей, Антуана і Дельфіни.