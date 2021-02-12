Найкращі коктейлі до Дня святого Валентина: спробуй себе в ролі барMENa
14 лютого, у День святого Валентина, ми пропонуємо тобі спосіб, як створити святкову атмосферу просто у себе вдома. Ідеальні поєднання інгредієнтів для ідеальної пари – у рубриці барMEN до твоєї уваги рецепти найкращих коктейлів до Дня святого Валентина!
Джерело:24 канал
Ми на Men 24 знаємо: правильно поєднавши усього кілька інгредієнтів, можна створити крутий алкогольний коктейль. Саме це ми й пропонуємо зробити на День святого Валентина. Приготуй один з цих алкогольних коктейлів, рецептами яких з нами поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька.
Тобі сподобається Форель під соусом вьорж та коктейль Truffle-Tini: варіанти фудпейрингу
5 коктейлів до Дня святого Валентина
1. Wild Berry
Бренд-амбасадорка Nemiroff зауважує, що цей коктейль ідеально підійде для побачень. Приємний відтінок журавлини поєднується з ревенем, а також підкреслюється природна гірчинка та терпкість ягоди завдяки італійському аперитиву.
- Цей коктейль чудово смакує з креветками, пастою та майже усіма стравами італійської кухні.
Процес приготування гарячого коктейлю Wild Berry / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів
- Пюре ревеню – 30 мілілітрів
- Бітер Select – 20 мілілітрів
- Сік лимона – 15 мілілітрів
- Яєчний білок – 25 мілілітрів
Приготування Wild Berry:
- Додай усі інгредієнти у шейкер;
- Ретельно збий з льодом і перелий через стейнер в охолоджений келих.
2. Southern Bold Mix
Це коктейль, який ідеально підійде для холодного зимового вечора. Терпкі, гоструваті, соковиті нотки апельсинової бази вигідно поєднані з чорною смородиною та кокосовими підтонами.
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Southern Bold Mix / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Bold Orange, настояна на чорносливі – 60 мілілітрів
- Лікер з чорною смородиною – 15 мілілітрів
- Кокосовий лікер – 5 мілілітрів
- Суміш натуральних кислот – 15 мілілітрів
- Цукровий сироп – 10 мілілітрів
- Пастеризований яєчний білок – 25 мілілітрів
Приготування Southern Bold Mix:
- Додати всі інгредієнти в шейкер, ретельно збити з льодом, і перелити через стрейнер в охолоджений келих.
- Прикрась коктейль пудрою чорної смородини та цедрою апельсина.
3. Nemiroff Godmother
Це ароматний і міцний коктейль з нотками абрикосової кісточки та мигдалю. Він виділяється терпкістю цитрусових і легкою пекучістю Nemiroff Burning Pear.
- Подавати цей алкогольний коктейль бренд-амбасадорка пропонує до м'ясних страв і будь-якого сиру.
Рецепт приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів
- Лікер Amaretto – 15 мілілітрів
- Campari – 15 мілілітрів
- Цедра лимона
Приготування Nemiroff Godmother:
- Налий у бокал смакову горілку Nemiroff Burning Pear;
- Додай до неї лікер Amaretto, а також бітер Campari;
- Перемішай усе барною ложкою протягом 15 – 20 секунд;
- Прикрась напій цедрою лимона.
Варто спробувати Карпаччо з яловичини та коктейль Round 1: варіанти фудпейрингу
4. Nemiroff 20th Century Twist
Юлія Терлецька зауважує, що це стриманий освіжаючий коктейль з відтінками какао та перцю чилі. Напій оксамитовий, з легкою кислинкою та медовим післясмаком. Його особливість полягає в тому, що з першого ковтка просто неможливо зрозуміти основний тон смаку.
Рецепт приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Honey Pepper – 50 мілілітрів
- Сік лимона – 20 мілілітрів
- Какао-крем – 20 мілілітрів
- Lillet – 20 мілілітрів
Приготування Nemiroff 20th Century Twist:
- Додай усі інгредієнти у шейкер;
- Ретельно збий з льодом і перелий через стейнер в охолоджений келих.
Приготуй також Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Orange Hot Toddy: спробуй себе в ролі барMENa
5. Final Round
Це незвичайний коктейль, який потрібно пити повільно. Напій Final Round – квінтесенція відомих класичних коктейлів French 76 та Pornstar Martini. Він фруктовий, свіжий з приємною солодкістю.
- Коктейль ідеально підійде для завершення вечора як чоловікам, так і жінкам. Подавати його варто до устриць, сирів, а також легких морепродуктів.
Порада від бартендерки: пити не більше двох коктейлів за вечір.
Рецепт приготування коктейлю Final Round / Фото Nemiroff
Інгредієнти:
- Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів
- Пюре маракуї – 20 мілілітрів
- Сік лимона – 10 мілілітрів
- Sparkling Wine
Приготування Final Round:
- Горілку Nemiroff Bold Orange та сік лимону змішуємо у шейкері, виливаємо через стейнер у келих;
- Зверху доливаємо ігристе вино;
- Прикрашаємо половинкою свіжої маракуї або слайсом апельсина.
Насолоджуйся коктейлем, приготовленим на основі горілки Nemiroff, щоб розслабитися та гарно провести вечір!
Поділитися новиною