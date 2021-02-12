14 лютого, у День святого Валентина, ми пропонуємо тобі спосіб, як створити святкову атмосферу просто у себе вдома. Ідеальні поєднання інгредієнтів для ідеальної пари – у рубриці барMEN до твоєї уваги рецепти найкращих коктейлів до Дня святого Валентина!

Ми на Men 24 знаємо: правильно поєднавши усього кілька інгредієнтів, можна створити крутий алкогольний коктейль. Саме це ми й пропонуємо зробити на День святого Валентина. Приготуй один з цих алкогольних коктейлів, рецептами яких з нами поділилася бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька.

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5 коктейлів до Дня святого Валентина

1. Wild Berry

Бренд-амбасадорка Nemiroff зауважує, що цей коктейль ідеально підійде для побачень. Приємний відтінок журавлини поєднується з ревенем, а також підкреслюється природна гірчинка та терпкість ягоди завдяки італійському аперитиву.

Цей коктейль чудово смакує з креветками, пастою та майже усіма стравами італійської кухні.



Процес приготування гарячого коктейлю Wild Berry / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 50 мілілітрів

Пюре ревеню – 30 мілілітрів

Бітер Select – 20 мілілітрів

Сік лимона – 15 мілілітрів

Яєчний білок – 25 мілілітрів

Приготування Wild Berry:

Додай усі інгредієнти у шейкер; Ретельно збий з льодом і перелий через стейнер в охолоджений келих.

2. Southern Bold Mix

Це коктейль, який ідеально підійде для холодного зимового вечора. Терпкі, гоструваті, соковиті нотки апельсинової бази вигідно поєднані з чорною смородиною та кокосовими підтонами.



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Southern Bold Mix / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange, настояна на чорносливі – 60 мілілітрів

Лікер з чорною смородиною – 15 мілілітрів

Кокосовий лікер – 5 мілілітрів

Суміш натуральних кислот – 15 мілілітрів

Цукровий сироп – 10 мілілітрів

Пастеризований яєчний білок – 25 мілілітрів

Приготування Southern Bold Mix:

Додати всі інгредієнти в шейкер, ретельно збити з льодом, і перелити через стрейнер в охолоджений келих. Прикрась коктейль пудрою чорної смородини та цедрою апельсина.

3. Nemiroff Godmother

Це ароматний і міцний коктейль з нотками абрикосової кісточки та мигдалю. Він виділяється терпкістю цитрусових і легкою пекучістю Nemiroff Burning Pear.

Подавати цей алкогольний коктейль бренд-амбасадорка пропонує до м'ясних страв і будь-якого сиру.



Рецепт приготування алкогольного коктейлю Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Burning Pear – 40 мілілітрів

Лікер Amaretto – 15 мілілітрів

Campari – 15 мілілітрів

Цедра лимона

Приготування Nemiroff Godmother:

Налий у бокал смакову горілку Nemiroff Burning Pear; Додай до неї лікер Amaretto, а також бітер Campari; Перемішай усе барною ложкою протягом 15 – 20 секунд; Прикрась напій цедрою лимона.

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4. Nemiroff 20th Century Twist

Юлія Терлецька зауважує, що це стриманий освіжаючий коктейль з відтінками какао та перцю чилі. Напій оксамитовий, з легкою кислинкою та медовим післясмаком. Його особливість полягає в тому, що з першого ковтка просто неможливо зрозуміти основний тон смаку.



Рецепт приготування коктейлю Nemiroff 20th Century Twist / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Honey Pepper – 50 мілілітрів

Сік лимона – 20 мілілітрів

Какао-крем – 20 мілілітрів

Lillet – 20 мілілітрів

Приготування Nemiroff 20th Century Twist:

Додай усі інгредієнти у шейкер; Ретельно збий з льодом і перелий через стейнер в охолоджений келих.

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5. Final Round

Це незвичайний коктейль, який потрібно пити повільно. Напій Final Round – квінтесенція відомих класичних коктейлів French 76 та Pornstar Martini. Він фруктовий, свіжий з приємною солодкістю.

Коктейль ідеально підійде для завершення вечора як чоловікам, так і жінкам. Подавати його варто до устриць, сирів, а також легких морепродуктів.

Порада від бартендерки: пити не більше двох коктейлів за вечір.



Рецепт приготування коктейлю Final Round / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Bold Orange – 40 мілілітрів

Пюре маракуї – 20 мілілітрів

Сік лимона – 10 мілілітрів

Sparkling Wine

Приготування Final Round:

Горілку Nemiroff Bold Orange та сік лимону змішуємо у шейкері, виливаємо через стейнер у келих; Зверху доливаємо ігристе вино; Прикрашаємо половинкою свіжої маракуї або слайсом апельсина.

Насолоджуйся коктейлем, приготовленим на основі горілки Nemiroff, щоб розслабитися та гарно провести вечір!