Ты уже знаешь о Денвергейте 1976 года и угрозе срыва в 1964 году в Инсбруке. Дальше продолжаем рассказывать об интересных, а иногда и удивительных фактах о зимних Олимпиадах.

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Фигурное катание и хоккей – летние виды спорта

Эти два очень популярных вида спорта – фигурное катание и хоккей – сначала были в программе летних Олимпиад! Впрочем, эти соревнования проводились в соответствующие времена года – на то время Олимпийские игры растягивались на месяцы.

Например, мужское, женское и парное фигурное катание было впервые на летней Олимпиаде 1908 года в Лондоне, но проводили состязания в октябре.

Фигурное катание и хоккей были на Олимпиаде и в 1920 году в Антверпене.

А вот в 1924 году все стало логичнее – ведь появились зимние Игры.



А ты знал, что хоккей был когда-то в программе летних Олимпиад? / Фото unsplash

А соревнования с участием лошадей и собак – зимние виды спорта

Не все, конечно. Конный спорт был одним из древнейших элементов летних Олимпийских игр. Однако лошади были и на зимних Играх .

Например, в 1928 году в соревнованиях по скиджорингу – там спортсменов на лыжах тянул конь без всадника.

Впрочем, этот вид был показательным , медалей за победы там не давали, и на Олимпиадах он больше не появлялся.