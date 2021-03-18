Мы уже писали, как простая цепочка совпадений может существенно повлиять на историю или какого-то определенного бизнеса, или даже человечества в целом. Сегодня затронем другой нюанс – когда ошибка стала успехом.

Когда продавец выручил продавца, и так родилось чудо. Когда гнев привел к возникновению одного из самых популярных продуктов. И когда хотел позвать дочь, а получилось... Расскажем об этом подробнее на Men 24 .

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Когда ошибка становится успехом

Революционный продукт может родиться внезапно. Причем изобретатели этого продукта, и так бывает, совсем не причастны к разработке – а просто воспользовались случаем.

Как сосед помог создать революцию вкуса

На знаменитой и в то время самой масштабной на Земле Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году вокруг итальянского джелато (мороженого) возник ощутимый ажиотаж – на улице стояла жара.

И все бы закончилось банальной распродажей под ноль, если бы продавец Арнольд Фомачу не просчитался – мороженого он взял много, а тары мало (в то время мороженое продавали в бумажных или стеклянных стаканах).

Тогда он в отчаянии посмотрел налево, направо – и увидел сирийца, который продавал поджаренные вафли. Вот так родилось мороженое в вафельном стаканчике, ныне известное каждому.



Приятного аппетита! / Фото unsplash

Когда гнев привел к возникновению суперпопулярного продукта

Эта история произошла в 1853 году в курортном городке Саратога в штате Нью-Йорк. Шеф-повар ресторана Moon's Lake Lodge Джордж Крам получил жалобу: "Картофель нарезали слишком толсто".

Шеф был не в настроении, ведь оскорбили его фирменное блюдо. Поэтому взял мандолину и нарезал для привередливого клиента еще одну порцию картофеля – чрезвычайно и как никогда тонкими ломтиками.

Так и появились "Чипсы Саратога" (в общем чипсы известны были и раньше, но именно этот рецепт стал культовым ).



И снова – приятного аппетита!!! / Фото unsplash

Кто такая Мерседес

И в завершение – знаменитая легенда о... Впрочем, сейчас узнаешь. Так вот, предприниматель из Австро-Венгрии Эмиль Еллинек в 1901 году поручил компании Deimler сделать автомобиль , способный ехать быстрее 40 километров в час.

Та задачу выполнила, и машинка стала популярной среди европейских элит (прямо скажем, она и сейчас не менее популярна).

На одном из раутов у Эмиля спросили, а как же он собирается назвать автомобиль. Еллинек не очень хотел говорить на эту тему, поэтому позвал свою маленькую дочь Мерседес – чтобы она помогла сменить тему.

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