Цього разу фітнес-тренер Володимир Сидорук поділився коловим тренуванням на все тіло. Гайда виконувати його, щоб принести максимум користі собі та своєму організму.

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Колове тренування на все тіло

За словами тренера, цей комплекс підійде для новачків, яким уже вдалося засвоїти виконання базових рухів. Мовиться про присідання, відтискання та інше.

Для обтяження слід взяти на озброєння фітнес-гумки. Навантаження ти збільшуєш або зменшуєш, обираючи рівень спротиву. У цьому випадку гумка розміру S – максимальний спротив, а XL – мінімальний.

Увага! Перед виконанням вправ слід спочатку зробити розминку. Це дозволить розігріти м'язи, а також уникнути небажаного травматизму.

Виконання цих вправ відбувається за коловою схемою. Виконуй вправу за вправою, відпочиваючи між ними по 30 – 60 секунд.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Вправа №1: кількість повторень – 30;

Вправа №2: кількість повторень – 20;

Вправа №3: кількість повторень – 16 – 20;

Вправа №4: кількість повторень – 12 на кожен бік.

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У залежності від твоєї фізичної форми, слід виконувати 4 – 5 кіл. По завершенні останнього кола слід зробити заминку, а також стретчинг. Це дозволить твоїм м'язам швидше відновлюватися та рости.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Для ефективної роботи над тілом своєї мрії ми рекомендуємо проконсультуватися з фітнес-тренером. Він допоможе скласти оптимальну програму саме для тебе.