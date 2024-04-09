Омар Хіменес – викладач і кваліфікований психолог, який веде деякі програми. Він навчив чоловіків практикувати надягання підгузків на ляльок, використовувати іграшки для гри з дітьми і навіть заплітати коси партнерці.
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Чоловіки опановують необхідні вміння та знання
Чоловіки, які беруть участь у програмі, мають різний вік, хоча більшість з них – дорослі люди середнього віку.
Це як ковток свіжого повітря, щоб навчитися цього. Мене ніколи не вчили, як це робити, коли я був хлопчиком,
– сказав один з учасників в інтерв'ю CNN.
Ідея появи Школи виникла після отримання численних звернень до гарячої лінії мерії під час пандемії COVID-19. Тоді чоловіки висловлювали своє розчарування щодо недостатнього володіння навичками догляду за родиною.
Чоловіки проходять навчання з 24 модулів / Фото CNN
Навчальна програма Школи складається з 24 модулів і охоплює різноманітні аспекти догляду за родиною, від догляду за новонародженими та вагітними до турботи про навколишнє середовище в місті.
Учасники проєкту вже зазнали успіху: багато з них стали більш активно залучатися до домашніх справ та більш уважними у стосунках з рідними. Це свідчить про важливість і необхідність подібних ініціатив у нашому суспільстві.
Чоловіки намагаються поратися з немовлятами / Фото CNN
Жінки не народжуються з ДНК, в якій закладено вміння піклуватися. Це не генетична проблема, а культурна.
Серед чоловіків, які пройшли курс, – Луїс Мартінес, колишній будівельник. Він з усіх сил намагався акуратно заплести волосся манекена. Його інтенсивна робота означала, що 67-річний чоловік рідко мав час вдома з дружиною і трьома синами, але тепер його графік звільнився, і Мартінес каже, що сесія відкрила йому очі на те, як бути кращим чоловіком.
Чоловік заплітає коси на манекені / Фото CNN
"Я зроблю це для моєї партнерки. Вона на це заслуговує. Я нехтував нею раніше", – каже Мартінес, переплітаючи довге каштанове волосся манекена своїми натертими долонями.
Наразі понад 400 000 чоловіків отримали користь від цього курсу в Боготі.
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Наостанок зауважимо, що у Мексиці також існує низка подібних програм. Інтегральний центр допомоги жінкам (Centro Integral de Atención a las Mujeres) створив навчальні програми для хлопчиків-підлітків, які навчають їх, як розвивати мирні стосунки та вирішувати конфлікти, не вдаючись до насильства.