Омар Хименес – преподаватель и квалифицированный психолог, который ведет некоторые программы. Он научил мужчин практиковать надевание подгузников на кукол, использовать игрушки для игры с детьми и даже заплетать косы партнерше.

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Мужчины овладевают необходимыми умениями и знаниями

Мужчины, которые участвуют в программе, имеют разный возраст, хотя большинство из них – взрослые люди среднего возраста.

Это как глоток свежего воздуха, чтобы научиться этому. Меня никогда не учили, как это делать, когда я был мальчиком,

– сказал один из участников в интервью CNN.

Идея появления Школы возникла после получения многочисленных обращений на горячую линию мэрии во время пандемии COVID-19. Тогда мужчины выражали свое разочарование относительно недостаточного владения навыками ухода за семьей.



Мужчины проходят обучение из 24 модулей / Фото CNN

Учебная программа Школы состоит из состоит из 24 модулей и охватывает различные аспекты ухода за семьей, от ухода за новорожденными и беременными до заботы об окружающей среде в городе.

Участники проекта уже претерпели успех: многие из них стали более активно привлекаться к домашним делам и более внимательными в отношениях с родными. Это свидетельствует о важности и необходимости подобных инициатив в нашем обществе.



Мужчины пытаются возиться с младенцами / Фото CNN

Женщины не рождаются с ДНК, в которой заложено умение заботиться. Это не генетическая проблема, а культурная.

Среди мужчин, которые прошли курс, – Луис Мартинес, бывший строитель. Он изо всех сил пытался аккуратно заплести волосы манекена. Его интенсивная работа означала, что 67-летний мужчина редко имел время дома с женой и тремя сыновьями, но теперь его график освободился, и Мартинес говорит, что сессия открыла ему глаза на то, как быть лучшим мужчиной.



Мужчина заплетает косы на манекене / Фото CNN

"Я сделаю это для моей партнерши. Она этого заслуживает. Я пренебрегал ею раньше", – говорит Мартинес, переплетая длинные каштановые волосы манекена своими натертыми ладонями.

На данный момент более 400 000 мужчин получили пользу от этого курса в Боготе.

Обратите внимание! Особенно заметен гендерный разрыв в сфере ухода в столице Колумбии. Около 30% женского населения Боготы – 1,2 миллиона женщин – оказывают неоплачиваемую помощь полный рабочий день, в среднем 10 часов в день. По данным национального исследования использования рабочего времени 2017 года, женщины в целом, включая тех, кто также работает на оплачиваемой работе, посвящают уходу в среднем пять часов 32 минуты в день по сравнению с двумя часами 19 минутами для мужчин, что составляет более 13 часов, потраченных на работу в день. Если бы эти часы женщин оплачивались, они составляли бы 13% валового внутреннего продукта (ВВП) города.

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Напоследок заметим, что в Мексике также существует ряд подобных программ. Интегральный центр помощи женщинам (Centro Integral de Atención a las Mujeres) создал учебные программы для мальчиков-подростков, которые учат их, как развивать мирные отношения и решать конфликты, не прибегая к насилию.