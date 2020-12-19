Эпоха великих открытий пропитана героизмом и смелостью. Пропитана настолько, что многие исследователи предпочитали рассказывать басни, только бы о них говорили. Ну, и еще – чтобы подзаработать. Сегодня Men 24 расскажет о лжи Фернана Магеллана, Франциско Орильяны и Уолтера Рэли.

Эпоха великих географических открытий пропитана героизмом настолько, что многие исследователи решились придумать свои приключения – ради славы и денег. Яркие примеры – читай на Men 24.

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Магеллан встретил великанов, которые любили дикие танцы и порошок

Между 1519 и 1522 годами Фернан Магеллан руководил экспедицией, которая осуществила первое успешное кругосветное плавание. Правда, успешным оно было для человечества – но не для самого Магеллана, который во время путешествия умер.

Несмотря на большие достижения, были у Магеллана и "тараканы": в своих записях он рассказывал, что в Южной Америке встретил великанов, которым испанцы – по пояс.

И все бы ничего, но во время встречи великаны почему-то танцевали , пели причудливые песни и разбрасывали вокруг себя удивительный порошок...

Магеллан назвал великанов патагоно – "лапоноги" (они одевали на ноги толстые кожи, из-за чего ноги становились похожими на лапы животных). Местность, где "жили" патагоно, до сих пор называют Патагония.



Фернан Магеллан – путешественник и фантазер / Фото pinterest

Орельяне привиделись амазонки

Франциско де Орельяна – это конкистадор, который в середине XVI века во имя испанской короны истреблял местное население в Южной Америке. Такой себе герой, мягко говоря.

Как-то Орельяна плыл по большой реке, и по дороге наткнулся на племя женщин-воительниц. Это были, мол, жуткие амазонки, которые убивали новорожденных мальчиков, а себе отрезали одну грудь , чтобы умело стрелять из лука.

Ничего нового Орельяна не придумал – древние греки тысячелетия назад составляли такие же мифы. Но они и подумать не могли, что благодаря фантазии одного испанца в честь амазонок назовут самую длинную реку мира.



Франциско Орельяна – конкистадор и лжец / Фото pinterest

Рэли видел Эльдорадо и людей с глазами на плечах

Авантюрист, государственный деятель и поэт (в XVI веке это было почти одним и тем же) сэр Уолтер Рэли убедил королеву Елизавету I, что Англии тоже следует вмешаться в колониальную гонку и отхватить кусок Америки.

Почему Рэли, по примеру испанцев, потянуло на Амазонку – точно не известно. Возможно, причиной были фантазии Орельяны об амазонках в джунглях.

Рэли, к слову, пошел дальше – он понапридумывал целый ряд волшебных существ, которые якобы живут в Южной Америке. И все для того, чтобы доверчивая королева высылала ему деньги "на исследования".

Этих существ Рэли называл Ewaipanoma, они имели человеческий облик, глаза на плечах, рты посреди груди и другие странности. К слову, Рэли также утверждал, что лично видел легендарный золотой город Эльдорадо.



Уолтер Рэли – причудливый корыстолюбец / Фото pinterest

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Может, и правда – с такими деньгами от королевы Рэли мог позволить себе увидеть многое.