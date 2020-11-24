Чи дозволено юдеям пити алкоголь? Звичайно, так. Але не будь-який, не будь-скільки та не будь-коли. Сьогодні Men 24 розповідає, що таке кошерний алкоголь, а також який саме алкоголь дозволяє пити юдейське право.

"Не будь надто праведним і надто мудрим, це зруйнує тебе. Не будь надто нечестивим і надто дурним, це вб'є тебе. Проклади шлях для ніг твоїх посередині", – цар Соломон.

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Сьогодні Men 24 розповідає про кошерний алкоголь – а для прикладу візьмемо українську горілку.

Спершу про кілька наріжних речей, які слід знати

Про євреїв та юдеїв

Тора – Закон Мойсея, або П'ятикнижжя Мойсеєве – це головна книга релігії юдаїзм. "Енциклопедія Британніка" подає таку кількість юдеїв (за вірою) – 14,8 мільйона. За офіційними даними влади Ізраїлю євреїв (за національністю) у світі – 14,4 мільйона.

Але поняття "єврей" та "юдей", хоч тісно пов'язані, не тотожні.

Про заповіді Тори

У Торі містяться 613 заповідей, покликаних регулювати життя вірянина.

У сучасному світі всіх 613 дотримуються лише так звані ортодоксальні юдеї.

Але засадничих заповідей дотримуються всі. Вживання кошерних їжі та напоїв – одні з таких.

Зверніть увагу й на те, що юдаїзм (як і здоровий глузд) зловживання алкоголем засуджує.



Вживання кошерних їжі та напоїв – одна з засадничих заповідей / Фото Jewish Rewiev

Важливо: для юдеїв не діє принцип "не знав – не порушив". Тобто, якщо мусульманин не знав, що їсть свинину, але з'їв – то це не біда, тобто заповідь не порушена. Юдей собі такого дозволити не може.

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Що означає "кошерний"

Кошерний – це такий, який відповідає релігійним настановам Тори. Тобто, у правильний спосіб приготовлений та з правильних продуктів. Ці способи та продукти детально прописані – понад 50 з 613 заповідей стосуються споживання їжі.

Наприклад, можна їсти м'ясо домашньої птиці, але лише зарізаної за правилами шехіти – ритуального забою.

Не можна категорично поєднувати м'ясо та молоко.

Рибу – можна (але лише ту, яка має луску і плавці), а креветки – ні.



Варіант подачі кошерного алкоголю / Фото The New Yorker

Є у Торі вимоги до вирощування культур, обробки сировини, складу продуктів. Майже завжди будь-які сторонні домішки чи ненатуральні добавки – заборонені. Тож якщо спростити, то кошерний – це канонічно натуральний.

Боятися кошерної їжі, звісно, не треба. Навіть навпаки: у всьому світі слово "кошерний" стало синонімом натуральності й корисності для здоров'я.

Горілка як приклад кошерного алкоголю

Чим відрізняється кошерний алкоголь від не кошерного

Це легко пояснити на прикладі горілки: кашрут (зведення настанов щодо їжі та напоїв) дозволяє алкогольні напої з зернових, але лише чисті. Навіть фільтрувати її не можна (наприклад, молоком).

Отже, кошерна горілка не містить жодних хімічних домішок.



Кошерна горілка не містить хімічних домішок / Фото Nemiroff

Як перевірити, купуючи горілку, що вона дійсно кошерна

Виробник може стверджувати, і що горілка у нього з екологічно чистого зерна, і що домішок до напою немає жодних, але віруючий юдей буде сумніватися в правдивості цих заяв.

Щоб не помилитися у виборі (нагадаємо, юдей не може собі дозволити помилку), юдей під час покупки горілки буде шукати на пляшці знак кошерності – ехшер.

До слова, юдеям дозволено вживати алкоголь у суботу та на свята, але з обов'язковою умовою – від споживання треба отримати задоволення і при цьому не псувати задоволення людей навколо.



Важлива умова – отримувати задоволення від споживання алкоголю / Фото The New Yorker

Що треба знати про ехшер – сертифікат кошерності

Сертифікати кошерності продуктам надають виключно спеціальні єврейські організації, які контролюють якість товарів. У світі є добра сотня таких знаків. Одні з найпопулярніших:

Orthodox Union (Ортодокс Юніон, ОЮ) – знак найбільшої єврейської ортодоксальної організації США і Канади. OU Kosher – найбільше у світі та широко визнане міжнародне агентство зі сертифікації кошерності.

Знак Всесвітнього департаменту кашруту ОК (OK Kosher Certifiaction). Сьогодні OK є найбільшою і найдосвідченішою організацією у сфері кошерної промисловості на території України, країн СНД і Балтії.

Зверніть увагу: обидва сертифікати отримала продукція Nemiroff.



Знаки кошерності потрібно шукати на етикетці / Фото Nemiroff

Це означає, що Nemiroff пройшла комплексну програму кошерної форми, яка повністю інтегрується з виробничим процесом і гарантує найвищий з можливих кошерний стандарт, а якість продукту є світовим еталоном кошерної сертифікації.

Тож юдеї в усьому світі можуть абсолютно спокійно і без жодних сумнівів споживати Nemiroff, та ні на мить не боятися, що порушать вимоги своєї релігії.

Головне, знову ж таки – в міру та з задоволенням, та не псувати задоволення людей навколо.

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