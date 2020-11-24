Разрешено ли иудеям пить алкоголь? Конечно, да. Но не любой, не сколько-нибудь и не когда-либо. Сегодня Men 24 рассказывает, что такое кошерный алкоголь, а также какой именно алкоголь позволяет пить иудейское право.

"Не будь слишком праведным и слишком мудрым, это разрушит тебя. Не будь слишком нечестивым и слишком глупым, это убьет тебя. Проложи путь для ног твоих посередине", – царь Соломон.

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Сегодня Men 24 рассказывает о кошерном алкоголе – а для примера возьмем украинскую водку.

Сначала о нескольких краеугольных вещах, которые следует знать

О евреях и иудеев

Тора – Закон Моисея, или Пятикнижие Моисея – это главная книга религии иудаизм. "Энциклопедия Британника" подает такое количество иудеев (по вере) – 14,8 миллиона. По официальным данным властей Израиля евреев (по национальности) в мире – 14,4 миллиона.

Но понятие "еврей" и "иудей", хотя тесно связаны, не тождественны.

О заповедях Торы

В Торе содержатся 613 заповедей, призванных регулировать жизнь верующего.

В современном мире всех 613 придерживаются только так называемые ортодоксальные иудеи.

Но основных заповедей придерживаются все. Употребление кошерных пищи и напитков – одни из таких.

Обратите внимание на то, что иудаизм (как и здравый смысл) злоупотребление алкоголем осуждает.



Употребление кошерных пищи и напитков – одна из основных заповедей / Фото Jewish Rewiev

Важно: для иудеев не действует принцип "не знал – не нарушил" . То есть, если мусульманин не знал, что ест свинину, но съел – это не беда, значит заповедь не нарушена. Иудей себе такого позволить не может.

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Что значит "кошерный"

Кошерный – это такой, который соответствует религиозным установкам Торы. То есть, в правильный способ приготовленный и из правильных продуктов. Эти способы и продукты детально прописаны – более 50 с 613 заповедей касаются еды.

Например, можно есть мясо домашней птицы, но только зарезанной по правилам шехиты – ритуального забоя.

Нельзя категорически сочетать мясо и молоко.

Рыбу – можно (но только ту, которая имеет чешую и плавники), а креветки – нет.



Вариант подачи кошерного алкоголя / Фото The New Yorker

Есть в Торе требования к выращиванию культур, обработки сырья, составу продуктов. Почти всегда любые посторонние примеси или ненатуральные добавки – запрещены. Поэтому если упростить, то кошерный – это канонически натуральный.

Бояться кошерной пищи, конечно, не надо. Даже наоборот: во всем мире слово "кошерный" стало синонимом натуральности и полезности для здоровья.

Водка в качестве примера кошерного алкоголя

Чем отличается кошерный алкоголь от некошерного

Это легко объяснить на примере водки: кашрут (сведение установок по еде и напитках) позволяет алкогольные напитки с зерновых, но только чистые. Даже фильтровать ее нельзя (например, молоком).

Итак, кошерная водка не содержит никаких химических примесей.



Кошерная водка не содержит химических примесей / Фото Nemiroff

Как проверить, покупая водку, что она действительно кошерная

Производитель может утверждать, и что водка у него из экологически чистого зерна, и что примесей в напитке нет никаких, но верующий иудей будет сомневаться в правдивости этих заявлений.

Чтобы не ошибиться в выборе (напомним, иудей не может себе позволить ошибку), иудей при покупке водки будет искать на бутылке знак кошерности – ехшер.

К слову, иудеям разрешено употреблять алкоголь в субботу и в праздники, но с обязательным условием – от потребления надо получить удовольствие и при этом не портить удовольствие людей вокруг.



Важное условие – получать удовольствие от потребления алкоголя / Фото The New Yorker

Что надо знать о ехшер – сертификат кошерности

Сертификаты кошерности продуктам придают исключительно специальные еврейские организации, которые контролируют качество товаров. В мире есть добрая сотня таких знаков. Одни из самых популярных:

Orthodox Union (Ортодокс Юнион, ОЮ) – знак крупнейшей еврейской ортодоксальной организации США и Канады. OU Kosher – крупнейшее в мире и широко признано международное агентство по сертификации кошерности.

Знак Всемирного департамента кашрута ОК (OK Kosher Certifiaction). Сегодня OK является крупнейшей и самой опытной организацией в сфере кошерной промышленности на территории Украины, стран СНГ и Балтии.

Обратите внимание: оба сертификаты получила продукция Nemiroff.



Знаки кошерности нужно искать на этикетке / Фото Nemiroff

Это означает, что Nemiroff прошла комплексную программу кошерной формы, полностью интегрируется с производственным процессом и гарантирует самый высокий из возможных кошерный стандарт, а качество продукта является мировым эталоном кошерной сертификации.

Поэтому иудеи во всем мире могут совершенно спокойно и без всяких сомнений потреблять Nemiroff , и ни на миг не бояться, что нарушат требования своей религии.

Главное, опять же – по мере и с удовольствием, и не портить удовольствие людей вокруг.