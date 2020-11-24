Кошерный алкоголь: что это такое и как его распознать – на примере водки
Разрешено ли иудеям пить алкоголь? Конечно, да. Но не любой, не сколько-нибудь и не когда-либо. Сегодня Men 24 рассказывает, что такое кошерный алкоголь, а также какой именно алкоголь позволяет пить иудейское право.
"Не будь слишком праведным и слишком мудрым, это разрушит тебя. Не будь слишком нечестивым и слишком глупым, это убьет тебя. Проложи путь для ног твоих посередине", – царь Соломон.
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Сегодня Men 24 рассказывает о кошерном алкоголе – а для примера возьмем украинскую водку.
Сначала о нескольких краеугольных вещах, которые следует знать
О евреях и иудеев
Тора – Закон Моисея, или Пятикнижие Моисея – это главная книга религии иудаизм. "Энциклопедия Британника" подает такое количество иудеев (по вере) – 14,8 миллиона. По официальным данным властей Израиля евреев (по национальности) в мире – 14,4 миллиона.
- Но понятие "еврей" и "иудей", хотя тесно связаны, не тождественны.
О заповедях Торы
В Торе содержатся 613 заповедей, призванных регулировать жизнь верующего.
В современном мире всех 613 придерживаются только так называемые ортодоксальные иудеи.
Но основных заповедей придерживаются все. Употребление кошерных пищи и напитков – одни из таких.
Обратите внимание на то, что иудаизм (как и здравый смысл) злоупотребление алкоголем осуждает.
Употребление кошерных пищи и напитков – одна из основных заповедей / Фото Jewish Rewiev
Важно: для иудеев не действует принцип "не знал – не нарушил". То есть, если мусульманин не знал, что ест свинину, но съел – это не беда, значит заповедь не нарушена. Иудей себе такого позволить не может.
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Что значит "кошерный"
Кошерный – это такой, который соответствует религиозным установкам Торы. То есть, в правильный способ приготовленный и из правильных продуктов. Эти способы и продукты детально прописаны – более 50 с 613 заповедей касаются еды.
- Например, можно есть мясо домашней птицы, но только зарезанной по правилам шехиты – ритуального забоя.
- Нельзя категорически сочетать мясо и молоко.
- Рыбу – можно (но только ту, которая имеет чешую и плавники), а креветки – нет.
Вариант подачи кошерного алкоголя / Фото The New Yorker
Есть в Торе требования к выращиванию культур, обработки сырья, составу продуктов. Почти всегда любые посторонние примеси или ненатуральные добавки – запрещены. Поэтому если упростить, то кошерный – это канонически натуральный.
Бояться кошерной пищи, конечно, не надо. Даже наоборот: во всем мире слово "кошерный" стало синонимом натуральности и полезности для здоровья.
Водка в качестве примера кошерного алкоголя
Чем отличается кошерный алкоголь от некошерного
Это легко объяснить на примере водки: кашрут (сведение установок по еде и напитках) позволяет алкогольные напитки с зерновых, но только чистые. Даже фильтровать ее нельзя (например, молоком).
- Итак, кошерная водка не содержит никаких химических примесей.
Кошерная водка не содержит химических примесей / Фото Nemiroff
Как проверить, покупая водку, что она действительно кошерная
Производитель может утверждать, и что водка у него из экологически чистого зерна, и что примесей в напитке нет никаких, но верующий иудей будет сомневаться в правдивости этих заявлений.
Чтобы не ошибиться в выборе (напомним, иудей не может себе позволить ошибку), иудей при покупке водки будет искать на бутылке знак кошерности – ехшер.
К слову, иудеям разрешено употреблять алкоголь в субботу и в праздники, но с обязательным условием – от потребления надо получить удовольствие и при этом не портить удовольствие людей вокруг.
Важное условие – получать удовольствие от потребления алкоголя / Фото The New Yorker
Что надо знать о ехшер – сертификат кошерности
Сертификаты кошерности продуктам придают исключительно специальные еврейские организации, которые контролируют качество товаров. В мире есть добрая сотня таких знаков. Одни из самых популярных:
Orthodox Union (Ортодокс Юнион, ОЮ) – знак крупнейшей еврейской ортодоксальной организации США и Канады. OU Kosher – крупнейшее в мире и широко признано международное агентство по сертификации кошерности.
Знак Всемирного департамента кашрута ОК (OK Kosher Certifiaction). Сегодня OK является крупнейшей и самой опытной организацией в сфере кошерной промышленности на территории Украины, стран СНГ и Балтии.
- Обратите внимание: оба сертификаты получила продукция Nemiroff.
Знаки кошерности нужно искать на этикетке / Фото Nemiroff
Это означает, что Nemiroff прошла комплексную программу кошерной формы, полностью интегрируется с производственным процессом и гарантирует самый высокий из возможных кошерный стандарт, а качество продукта является мировым эталоном кошерной сертификации.
Поэтому иудеи во всем мире могут совершенно спокойно и без всяких сомнений потреблять Nemiroff, и ни на миг не бояться, что нарушат требования своей религии.
Главное, опять же – по мере и с удовольствием, и не портить удовольствие людей вокруг.
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