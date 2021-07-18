На своєму інстаграмі Кріштіану Роналду виклав свіженьке фото. На ньому він позує на капоті Rolls Royce Ghost. Це та підпис до публікації змусили прихильників 36-річного футболіста дійти до висновку, що він потішив себе обновою.

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"День ухвалення рішення", – написав він під публікацією.

Підписники Роналду у захваті від його розкішної обновки. Про це свідчать не лише понад 7 мільйонів лайків, а й шалена кількість коментарів:

"Круто виглядаєте на фото. Справжній бос";

"Чудовий вибір";

"Єдиний король";

"Найкращий за весь час";

"Справжня легенда".

Зауважимо, що це не єдине розкішне авто у колекції футболіста. Весною 2019 року він показав своїм підписникам Rolls Royce Gullian, найдорожчий позашляховик у світі. Цікаво, що ані Gullian, ані Grost – не найдорожчі автомобілі у колекції Кріштіану Роналду.

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