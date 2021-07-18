На своєму інстаграмі Кріштіану Роналду виклав свіженьке фото. На ньому він позує на капоті Rolls Royce Ghost. Це та підпис до публікації змусили прихильників 36-річного футболіста дійти до висновку, що він потішив себе обновою.
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Кріштіану Роналду придбав Rolls Royce за 500 тисяч євро
"День ухвалення рішення", – написав він під публікацією.
Підписники Роналду у захваті від його розкішної обновки. Про це свідчать не лише понад 7 мільйонів лайків, а й шалена кількість коментарів:
- "Круто виглядаєте на фото. Справжній бос";
- "Чудовий вибір";
- "Єдиний король";
- "Найкращий за весь час";
- "Справжня легенда".
Зауважимо, що це не єдине розкішне авто у колекції футболіста. Весною 2019 року він показав своїм підписникам Rolls Royce Gullian, найдорожчий позашляховик у світі. Цікаво, що ані Gullian, ані Grost – не найдорожчі автомобілі у колекції Кріштіану Роналду.
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