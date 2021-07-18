На своем инстаграме Криштиану Роналду выложил свеженькое фото. На нем он позирует на капоте Rolls Royce Ghost. Это и подпись к публикации заставили поклонников 36-летнего футболиста прийти к выводу, что он порадовал себя обновой.

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"День принятия решения", – написал он под публикацией.

Подписчики Роналду в восторге от его роскошной обновки. Об этом свидетельствуют не только более 7 миллионов лайков, но и безумное количество комментариев:

"Круто выглядите на фото. Настоящий босс";

"Замечательный выбор";

"Единственный король";

"Лучший за все время";

"Настоящая легенда".

Заметим, что это не единственное роскошное авто в коллекции футболиста. Весной 2019 году он показал своим подписчикам Rolls Royce Gullian, самый дорогой внедорожник в мире. Интересно, что ни Gullian, ни Grost – не самые дорогие автомобили в коллекции Криштиану Роналду.