Куди рухається повітря у колесі: головоломка для автомобілістів

Проста, але цікава загадка – насправді не тільки для автомобілістів, хоча для них вона найближча. Однак спробувати її розгадати може будь-хто – але для цього потрібна кмітливість.

А коли ти здогадаєшся, яка відповідь правильна (або прочитаєш її нижче у тексті), то точно матимеш чим забити думки надто говіркому таксисту. Або навпаки – розговорити не дуже балакучого.

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Загадка про колесо

Умови і питання

Уяви, що автомобіль (не важливо, який) рухається від тебе у правий бік.

Колесо, зрозуміло, крутиться за годинниковою стрілкою.

Ось питання: а куди ж (у якому напрямку) рухається повітря всередині автомобільної шини?



Колесо крутиться за годинниковою стрілкою, а повітря куди? / Фото unsplash

Правильна відповідь

Під час руху автомобіля покришка і камера зазнають чималого тиску.

Тож шина безперервно прогинається в точці стику з землею. Через це повітря зміщується куди?

Правильно, вгору по шині, але і по правому, і по лівому її боках.

А якщо завдання про колесо було для тебе надто простим – поглянь ось за цим посиланням.

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