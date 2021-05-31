Сімеон-Дені Пуассон (1781 – 1840) – знаменитий французький математик, механік та фізик. У нього безліч наукових досягнень та нововведень, але зараз на Men 24 згадаємо тільки те, що увійшло у масову культуру.
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За легендою, коли Сімеон-Дені був юним і далеко не професором, ба більше – коли він навіть ще не знав, ким стане, коли виросте, один із приятелів показав йому декілька задач.
- Ці задачі, на думку приятеля, розвязати було або неможливо, або вкрай важко. Але Пуассон практично миттєво розклав усе по полицях.
Нижче – одна з таких. А ти – спробуй, перевір, чи зможеш так само легко розвязати її, як це свого часу зробив Пуассон. Або як це зробив Джон Макклейн.
Барон Сімеон-Дені Пуассон у часи безтурботної молодості / Фото wikimedia
Задача Пуассона: класичний приклад
Умови задачі
- Є протічна вода (річка або кран, або фонтан як у "Міцному горішку" – не важливо).
- І є дві посудини – на 3 та 5 літрів рівно (без поділок чи шкали).
- Переливати воду можна тільки за умови, що ти або заповняєш одну посудину до кінця, або повністю спорожнюєш другу.
Що треба зробити
- Набрати рівно 4 літри води.
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Як розв’язати задачу Пуассона
4 літри можуть поміститися лише в 5-літрову посудину. Їх можна отримати шляхом кількох простих маніпуляцій з переливання. Наприклад, так:
- Наповнюємо трилітрову посудину водою, переливаємо воду у п'ятилітрову.
- Потім знову наповнюємо трилітрову, і дозаповнюємо п'ятилітрову.
- Туди ще поміститься 2 літри, отже – у трилітровій залишиться рівно літр.
- Далі все просто: п'ятилітрову спорожнюємо, переливаємо туди залишковий літр із трилітрової.
- Знову наповнюємо трилітрову посудину водою, і переливаємо ті три літри у п'ятилітрову.
Все – умов дотримано й розв'язання знайдено: тепер у посудині рівно 4 літри води. Але маємо сумніви, що саме цей порядок дій – оптимальний. Так що маєш шанс подумати й вирахувати кращу схему!