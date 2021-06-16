А коли ти здогадаєшся, яка відповідь правильна (або прочитаєш її нижче у тексті), то точно матимеш чим забити думки надто говіркому таксисту. Або навпаки – розговорити не дуже балакучого.
Варто знати Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff став горілчаним брендом №1 у світі
Загадка про колесо
Умови і питання
- Уяви, що автомобіль (не важливо, який) рухається від тебе у правий бік.
- Колесо, зрозуміло, крутиться за годинниковою стрілкою.
- Ось питання: а куди ж (у якому напрямку) рухається повітря всередині автомобільної шини?
Колесо крутиться за годинниковою стрілкою, а повітря куди? / Фото unsplash
Правильна відповідь
- Під час руху автомобіля покришка і камера зазнають чималого тиску.
- Тож шина безперервно прогинається в точці стику з землею. Через це повітря зміщується куди?
- Правильно, вгору по шині, але і по правому, і по лівому її боках.
А якщо завдання про колесо було для тебе надто простим – поглянь ось за цим посиланням.
Також цікаво Задача Пуассона у "Міцному горішку": чи дійсно її так складно розв'язати