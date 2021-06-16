А когда ты догадаешься, какой ответ правильный (или прочитаешь ее ниже в тексте), то точно будешь иметь чем забить мысли слишком разговорчивому таксисту. Или наоборот – разговорить не очень болтливого.

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Загадка о колесе

Условия и вопрос

Представь, что автомобиль (не важно, какой) движется от тебя в правую сторону.

Колесо, конечно, крутится по часовой стрелке.

Вот вопрос: а куда же (в каком направлении) движется воздух внутри автомобильной шины?



Колесо крутится по часовой стрелке, а воздух куда? / Фото unsplash

Правильный ответ

Во время движения автомобиля покрышка и камера испытывают большое давление.

Поэтому шина непрерывно прогибается в точке стыка с землей. Из-за этого воздух смещается куда?

Правильно, вверх по шине, но и по правой, и по левой ее сторонам.

Проще говоря, воздух движется не в одном направлении – а в оба.

А если задача о колесе была для тебя слишком простой – посмотри кое-что вот по этой ссылке.