А когда ты догадаешься, какой ответ правильный (или прочитаешь ее ниже в тексте), то точно будешь иметь чем забить мысли слишком разговорчивому таксисту. Или наоборот – разговорить не очень болтливого.
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Загадка о колесе
Условия и вопрос
- Представь, что автомобиль (не важно, какой) движется от тебя в правую сторону.
- Колесо, конечно, крутится по часовой стрелке.
- Вот вопрос: а куда же (в каком направлении) движется воздух внутри автомобильной шины?
Колесо крутится по часовой стрелке, а воздух куда? / Фото unsplash
Правильный ответ
- Во время движения автомобиля покрышка и камера испытывают большое давление.
- Поэтому шина непрерывно прогибается в точке стыка с землей. Из-за этого воздух смещается куда?
- Правильно, вверх по шине, но и по правой, и по левой ее сторонам.
А если задача о колесе была для тебя слишком простой – посмотри кое-что вот по этой ссылке.
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