А когда ты догадаешься, какой ответ правильный (или прочитаешь ее ниже в тексте), то точно будешь иметь чем забить мысли слишком разговорчивому таксисту. Или наоборот – разговорить не очень болтливого.

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Загадка о колесе

Условия и вопрос

  • Представь, что автомобиль (не важно, какой) движется от тебя в правую сторону.
  • Колесо, конечно, крутится по часовой стрелке.
  • Вот вопрос: а куда же (в каком направлении) движется воздух внутри автомобильной шины?

Загадка о колесе
Колесо крутится по часовой стрелке, а воздух куда? / Фото unsplash

Правильный ответ

  • Во время движения автомобиля покрышка и камера испытывают большое давление.
  • Поэтому шина непрерывно прогибается в точке стыка с землей. Из-за этого воздух смещается куда?
  • Правильно, вверх по шине, но и по правой, и по левой ее сторонам.

А если задача о колесе была для тебя слишком простой – посмотри кое-что вот по этой ссылке.  

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