Те, що ти одразу помітиш, розповість дещо цікаве про твою особистість. Можливо, дещо таке, про що ти й не здогадувався.

До теми Чиє обличчя ти побачиш: перевір себе і свою половинку цікавим тестом



Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Лев чи зебра

Якщо ти побачив зебру

Це означає, що ти – екстраверт. Тобто, ти любиш контактувати, зустрічатися та спілкуватися і зі старими друзями, і з новими людьми.

Дуже любиш братися за нові справи. От тільки… Про старі чомусь час до часу забуваєш.

справи. От тільки… Про старі чомусь час до часу забуваєш. Мабуть, це тому, що тобі не подобається жити в рамках повсякдення й рутини.

Що ж, це просто не твій стиль. Але подумай, чи насправді варто так ставитися до роботи.

Якщо передусім ти бачиш лева

Поза всяким сумнівом, ти – інтроверт. Тобі подобається присвячувати час собі. А ще більше – найближчим та найріднішим людям.

Наприклад, коханій людині. Звісно, мовиться про час із нею наодинці, а не в гучній компанії.

людині. Звісно, мовиться про час із нею наодинці, а не в гучній компанії. Кілька епізодів улюбленого телешоу за келихом улюбленого напою – куди звабливіша перспектива для тебе, аніж відвідини вечірки.

Але подумай, чи твоя половинка хоче того ж.

Також цікаво Як підвищити свою мотивацію до тренувань: 5 простих і ефективних порад