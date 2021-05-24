Те, що ти одразу помітиш, розповість дещо цікаве про твою особистість. Можливо, дещо таке, про що ти й не здогадувався.
До теми Чиє обличчя ти побачиш: перевір себе і свою половинку цікавим тестом
Що ти тут бачиш? / Фото pinterest
Лев чи зебра
Якщо ти побачив зебру
Це означає, що ти – екстраверт. Тобто, ти любиш контактувати, зустрічатися та спілкуватися і зі старими друзями, і з новими людьми.
- Дуже любиш братися за нові справи. От тільки… Про старі чомусь час до часу забуваєш.
- Мабуть, це тому, що тобі не подобається жити в рамках повсякдення й рутини.
Що ж, це просто не твій стиль. Але подумай, чи насправді варто так ставитися до роботи.
Якщо передусім ти бачиш лева
Поза всяким сумнівом, ти – інтроверт. Тобі подобається присвячувати час собі. А ще більше – найближчим та найріднішим людям.
- Наприклад, коханій людині. Звісно, мовиться про час із нею наодинці, а не в гучній компанії.
- Кілька епізодів улюбленого телешоу за келихом улюбленого напою – куди звабливіша перспектива для тебе, аніж відвідини вечірки.
Але подумай, чи твоя половинка хоче того ж.
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