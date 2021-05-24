То, что ты сразу заметишь, расскажет кое-что интересное о твоей личности. Возможно, нечто такое, о чем ты и не догадывался.
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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest
Лев или зебра
Если ты увидел зебру
Это значит, что ты – экстраверт. То есть, ты любишь контактировать, встречаться и общаться и со старыми друзьями, и с новыми людьми.
- Очень любишь браться за новые дела. Вот только... О старых почему-то время от времени забываешь.
- Наверное, это потому, что тебе не нравится жить в рамках повседневности и рутины.
Что же, это просто не твой стиль. Но подумай, действительно ли стоит так относиться к работе.
Если прежде ты видишь льва
Вне всякого сомнения, ты – интроверт. Тебе нравится посвящать время себе. А еще больше – самым близким и родным людям.
- Например, любимому человеку. Конечно, речь идет о времени с ним наедине, а не в шумной компании.
- Несколько эпизодов любимого телешоу за бокалом любимого напитка – куда более заманчивая перспектива для тебя, чем посещение вечеринки.
Но подумай, хочет ли твоя половинка того же.
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