Підопічна Монатіка одягнула пальто на голе тіло: гарячі фото співачки
Співачка Lida Lee виклала у мережу серію гарячих фото. На них підопічна Монатіка позує в пальто, одягненому на голе тіло. Цими світлинами можна милуватися довго, тож Men 24 пропонує це зробити й тобі!
На своїй сторінці в інстаграмі Lida Lee виклала серію фото, на яких співачка позує у відвертому образі. Вона одягнена у пальто на голе тіло, а екстравагантності образу додають червоні лаковані туфельки. Насолоджуйся світлинами на Men 24!
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Серію гарячих світлин Lida Lee супроводила дописом: "Цієї осені особливо хочеться закутатися у світлі тони, думки та притягувати лише білі смуги у наші життя".
Підписники співачки засипали її компліментами та похвалили неймовірну красу Ліди Лі:
- "Шикарна";
- "Дуже красиво";
- "Оце бомба-ракета";
- "Розкішна";
- "Ти така красива. Слів немає";
- "Прекрасна".
Дівчина не лише надзвичайно чарівна, а й талановита, тож ми рекомендуємо тобі однозначно підписатися на неї!
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