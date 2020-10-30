Подопечная Монатика надела пальто на голое тело: горячие фото певицы
Певица Lida Lee выложила в сеть серию горячих фото. На них подопечная Монатика позирует в пальто, одетом на голое тело. Этими фотографиями можно любоваться долго, поэтому Men 24 предлагает это сделать и тебе
На своей странице в инстаграме Lida Lee выложила серию фото, на которых певица позирует в откровенном образе. Она одета в пальто на голое тело, а экстравагантности образу добавляют красные лакированные туфельки. Наслаждайся фотографиями на Men 24!
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Серию горячих фотографий Lida Lee сопроводила сообщением: "Этой осенью особенно хочется закутаться в светлые тона, мысли и привлекать только белые полосы в наши жизни".
Подписчики певицы засыпали ее комплиментами и похвалили невероятную красоту Лиды Ли:
- "Шикарная";
- "Очень красиво";
- "Вот бомба-ракета";
- "Роскошная";
- "Ты такая красивая. Слов нет";
- "Прекрасная".
Девушка не только очень обаятельная, но и талантливая, поэтому мы рекомендуем тебе однозначно подписаться на нее!
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