Лікарі пояснили, звідки береться запах сексу та на що звернути увагу
Джерело:Men's Health
У парфумерній індустрії створили безліч парфумів з характерним ароматом. Мовиться про запах сексу. І поки парфумери продовжують шукати ці особливі молекули, які дозволяють відчути бажаний фльор, експерти пояснюють, звідки він узагалі береться.
Ні для кого не є секретом той факт, що після заняття сексом з'являється типовий аромат, який може вказати на місце злочину. Не дарма ж категорично не варто приводити коханку на власну територію. Гаразд, відкинемо жартики та спробуємо зрозуміти, що ж створює цей неповторний букет запахів.
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Звідки береться запах сексу
Доктор Сара Готфрід пояснює, звідки виходить цей сильний запах після сексу.
Запах після сексу викликаний спермою у поєднанні з виділенням з піхви. Сперма має високе значення pH, а виділення з піхви – низьке. Коли вони з'єднуються, відбувається хімічна реакція, яка створює абсолютно новий аромат,
– пояснює вона.
То під час захищеного сексу такої ароматної бомби не буде? А от і ні!
"Навіть якщо ви користуєтеся презервативом, все одно залишається сильний аромат після сексу. Гума створює неповторний аромат у поєднанні з потом і низьким значенням pH піхви", – додає вона.
Запах після сексу з'являється завдяки змішуванню біологічних рідин / Фото Unsplash
Сильний, але не неприємний
Запах сексу може бути різким і насиченим, але він не має нічого спільного з відчуттям відрази. Натомість, наприклад, запах риби повинен насторожити вас обох. У цьому випадку найкраще звернутися за консультацією лікаря.
Може статися так, що вагінальні бактерії не збалансовані, наприклад, при вагінальній дріжджовій інфекції. Вона й може стати причиною дійсно різкого і неприємного запаху,
– підкреслює Готфрід.
Тож не варто лякатися запаху після сексу. У більшості випадків він свідчить лише про те, що вам удвох було надзвичайно добре у ліжку, чи куди б вас не занесло.
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