Ясна річ, що найкраще ліжко для сексу – те ліжко, яке не видасть вас. На щастя, більшість спальних місць можна прокачати так, щоб вони не відволікали своїми скрипами.

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Щоб побороти скрипляче ліжко, ти повинен спочатку знайти джерело звуків. Тож перший крок – визначити, яка частина ліжка скрипить.

Ви діагностуєте це, розбираючи його, розділяючи матрац, ламелі та раму, прикладаючи силу до кожного з цих елементів окремо, прислухаючись до шуму,

– говорить Боб Чепіль з компанії Yankee Mattress у Спринґфілді, штат Массачусетс.

Перевір матрац на шум

Почни з ковзання матраца по підлозі та тестової "поїздки".

"Зазвичай матраци не скриплять. Якщо так, то це могла бути сталева котушка всередині, але я ніколи не чула, щоб це відбувалося", – говорить Джоанн Коут, менеджерка магазину Mattress Firm в Хедлі, штат Массачусетс.

Якщо пружини твого ліжка не стискуються належним чином, це може бути основною причиною скрипу. Якщо ж матрац з поролону, ймовірність того, що він – джерело скрипу, знижується практично до нуля.



Підступні звуки може видавати, наприклад, матрац / Фото Unsplash

Перевір ламелі або пружини

"Пружина – найпоширеніше джерело скрипу ліжка. Це або сама пружина, або дерев'яні ламелі, або інші елементи, які труться об металевий каркас", – підкреслює Коут.

Перевірити ламелі або пружини можна, знявши матрац. Ретельно перевір кожну, щоб виявити ту підступну частину, яка дає усім навколо знати, що ти займаєшся сексом тут і зараз.

Перевір каркас ліжка

Поклади на нього трохи вантажу й обережно струси спочатку з одного боку в інший, а потім від голови і до ніг.

Виявлення скрипів або ослаблених з'єднань не займе багато часу. Чепіль каже, що ти також можеш "знову зібрати ліжко та лягти на нього". Якщо ти зможеш його зібрати без зайвої допомоги.

Гаразд, ти виявив джерело шуму. А далі що робити?

Якщо це матрац

То спробуй перевернути його. Усе для того, щоб перемістити точки тиску. Але, швидше за все, він все одно буде видавати звуки. Сподіваємося, що на нього усе ще діє гарантія, і ти зможеш його бодай полагодити або замінити.



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Якщо ламелі або пружини

Ти можеш почати з обертання пружини, сподіваючись перемістити точку тиску на стопу та зменшити шум. Ти також можеш вставити книгу або невеликий шматок дерева між скрипучою пружиною та матрацом. Якщо ж це не спрацює, тобі потрібно зайнятися додатковими маніпуляціями. Наприклад, ти можеш використати WD-40 для змащування частин, які скриплять.

Стосовно дерев'яних складових, то їх можна обмотати тонкою тканиною або шкарпетками. Але будь морально готовим до того, що ця хитрість може не спрацювати на всі 100 відсотків.

Якщо це рама ліжка

Візьми викрутку, шестигранний ключ і плоскогубці та затягни усі болти, гайки та затискачі. Додай шайби там, де болти ослабли та не затягуються. Потім нанеси на всі з'єднання WD-40 або аналогічну силіконову змазку. Ти також можеш натерти усі бджолиним воском, якщо маєш алергію на хімічні запахи.

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Маємо надію, що ці поради допоможуть перетворити улюблене ліжко на справжнього союзника. І нехай жодні звуки не завадять вам обом отримувати задоволення від цього приємного процесу!