Понятное дело, что лучшая кровать для секса – та кровать, которая не выдаст вас. К счастью, большинство мест можно прокачать так, чтобы они не отвлекали своими скрипами.

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Чтобы побороть скрип кровати, ты должен сначала найти источник звуков. Поэтому первый шаг – определить, какая часть кровати скрипит.

Вы диагностируете это, разбирая ее, разделяя матрас, ламели и раму, прикладывая силу к каждому из этих элементов в отдельности, прислушиваясь к шуму,

– говорит Боб Чепель из компании Yankee Mattress в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Проверь матрас на шум

Начни со скольжения матраса по полу и тестовой "поездки".

"Обычно матрасы не скрипят. Если так, то это могла быть стальная катушка внутри, но я никогда не слышала, чтобы это происходило", – говорит Джоанн Коут, менеджер магазина Mattress Firm в Хэдли, штат Массачусетс.

Если пружины твоей кровати не сжимаются должным образом, это может быть основной причиной скрипа. Если же матрас из поролона, вероятность того, что он – источник скрипа, снижается практически до нуля.



Коварные звуки может издавать, например, матрас / Фото Unsplash

Проверь ламели или пружины

"Пружина – наиболее распространенный источник скрипа кровати. Это либо сама пружина, или деревянные ламели, или другие элементы, которые трутся о металлический каркас", – подчеркивает Коут.

Проверить ламели или пружины можно, сняв матрас. Тщательно проверь каждую, чтобы выявить ту коварную часть, которая дает всем вокруг знать, что ты занимаешься сексом здесь и сейчас.

Проверь каркас кровати

Положи на него немного груза и осторожно потряси сначала с одной стороны в сторону, а затем от головы и до ног.

Выявление скрипов или ослабленных соединений не займет много времени. Чепель говорит, что ты также можешь "снова собрать кровать и лечь на нее". Если ты сможешь ее собрать без посторонней помощи.

Ладно, ты обнаружил источник шума. А дальше, что делать?

Если это матрас

То попробуй перевернуть его. Все для того, чтобы переместить точки давления. Но, скорее всего, он все равно будет издавать звуки. Надеемся, что на него все еще действует гарантия, и ты сможешь его хотя бы починить или заменить.



Практически каждое неудобство ты можешь исправить собственноручно / Фото Unsplash

Если ламели или пружины

Ты можешь начать с обращения пружины, надеясь переместить точку давления на стопу и уменьшить шум. Ты также можешь вставить книгу или небольшой кусок дерева между скрипучей пружиной и матрасом. Если это не сработает, тебе нужно заняться дополнительными манипуляциями. Например, ты можешь использовать WD-40 для смазки деталей, которые скрипят.

Относительно деревянных составляющих, то их можно обмотать тонкой тканью или носками. Но будь морально готовым к тому, что эта хитрость может не сработать на все 100 процентов.

Если это рама кровати

Возьми отвертку, шестигранный ключ и плоскогубцы и затяни все болты, гайки и зажимы. Добавь шайбы там, где болты ослабли и не затягиваются. Затем нанеси на все соединения WD-40 или аналогичную силиконовую смазку. Ты также можешь натереть все пчелиным воском, если есть аллергия на химические запахи.

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