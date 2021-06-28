Следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Соблазнительная словацкая фитнес-модель регулярно публикует горячие фото, которые приходятся по душе ее подписчикам. Вот в этот раз она снялась топлес. И это фото однозначно избавит тебя сна и покоя!

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Словацкая фитнес-модель снялась топлес

Публикацию она подписала очень просто и лаконично: "Сущность женственности".

И никто не будет спорить с ней. Более того: пользователям сети безумно понравилось нежное и соблазнительное фото фитнес-модели. Об этом свидетельствуют десятки тысяч лайков за считанные часы. Не обошлось и без комментариев под постом Люсии Яворчековой:

  • "Сексуальная мама";
  • "Ты безупречна";
  • "Ты очень красивая";
  • "Рукам, видимо, очень горячо";
  • "Сексуальная и привлекательная";
  • "Фантастическая девушка";
  • "Безупречная женщина".

Айда подписываться на Люсию Яворчекову. На ее странице в инстаграме будет еще очень много горячего. Гарантируем!

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