Еротичний кадр, на якому можна розгледіти пишний бюст Люсії Яворчекової, зібрав понад 50 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Тож гайда насолоджуватися спокусливим фото фітнес-моделі на Men 24.
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"Вона дико цвіте та яскраво горить", – написала вона під постом.
І хоч ми не зовсім розуміємо, що мала на увазі Люсія Яворчекова, це не завадило насолодитися порцією спокуси від неї. Ми ж традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі, якими підписники буквально засипали красуню:
- "Найкраще твоє фото";
- "Дуже і дуже гаряча";
- "Приголомшливий кадр";
- "Я люблю тебе, красуне";
- "Надзвичайна жінка";
- "У тебе неймовірне тіло";
- "Чуттєва сексуальність";
- "Хочу, щоб моя дівчина була така як ти";
- "Прекрасна й чарівна".
Люсія Яворчекова знялася топлес, чим розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
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Слідкувати за Люсією Яворчековою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на неї, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото фітнес-моделі.