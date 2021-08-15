Эротический кадр, на котором можно разглядеть пышный бюст Люсии Яворчековой, собрал более 50 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Поэтому айда наслаждаться соблазнительным фото фитнес-модели на Men 24.

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"Она дико цветет и ярко горит", – написала она под постом.

И хотя мы не совсем понимаем, что имела в виду Люсия Яворчекова, это не помешало насладиться порцией соблазна от нее. Мы же традиционно оставляем для тебя лучшие комментарии, которыми подписчики буквально засыпали красавицу:

"Лучшее твоё фото";

"Очень и очень горячая";

"Потрясающий кадр";

"Я люблю тебя, красавица";

"Чрезвычайная женщина";

"У тебя невероятное тело";

"Чувственная сексуальность";

"Хочу, чтобы моя девушка была такая, как ты";

"Прекрасная и волшебная".



Люсия Яворчекова снялась топлес, чем взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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