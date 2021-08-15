Эротический кадр, на котором можно разглядеть пышный бюст Люсии Яворчековой, собрал более 50 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Поэтому айда наслаждаться соблазнительным фото фитнес-модели на Men 24.

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"Она дико цветет и ярко горит", – написала она под постом.

И хотя мы не совсем понимаем, что имела в виду Люсия Яворчекова, это не помешало насладиться порцией соблазна от нее. Мы же традиционно оставляем для тебя лучшие комментарии, которыми подписчики буквально засыпали красавицу:

  • "Лучшее твоё фото";
  • "Очень и очень горячая";
  • "Потрясающий кадр";
  • "Я люблю тебя, красавица";
  • "Чрезвычайная женщина";
  • "У тебя невероятное тело";
  • "Чувственная сексуальность";
  • "Хочу, чтобы моя девушка была такая, как ты";
  • "Прекрасная и волшебная".

Люсия Яворчекова снялась топлесс
Люсия Яворчекова снялась топлес, чем взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Яворчековой

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Следить за Люсией Яворчековой в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на нее, чтобы одним из первых наслаждаться горячими фото фитнес-модели.