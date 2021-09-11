Провокационные фото Мадонна сделала на кровати. Это придало еще больше дерзости кадрам. И это безумно понравилось миллионной армии поклонников певицы.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала сотни тысяч лайков. Были поклонники Мадонны также максимально щедрыми на комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Женщина, ты настоящая богиня";
  • "Такая роскошная дама";
  • "Эротическая и романтическая";
  • "Потрясающая";
  • "Выходи за меня, Мадонна";
  • "Лучшая";
  • "Чрезвычайно эротическая";
  • "Женщина из моих грез".

Мадонна снялась топлесс
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась топлесс
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась топлесс
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Мадонна снялась топлесс
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

Наслаждайся Модель Эбби Довс едва вместила пышный бюст в откровенное платье

Следить за Мадонной в инстаграме – сплошное удовольствие. Оно и неудивительно, ведь на ее странице регулярно появляются соблазнительные фото. Поэтому не поленись подписаться на нее!