Провокационные фото Мадонна сделала на кровати. Это придало еще больше дерзости кадрам. И это безумно понравилось миллионной армии поклонников певицы.

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Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала сотни тысяч лайков. Были поклонники Мадонны также максимально щедрыми на комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Женщина, ты настоящая богиня";

"Такая роскошная дама";

"Эротическая и романтическая";

"Потрясающая";

"Выходи за меня, Мадонна";

"Лучшая";

"Чрезвычайно эротическая";

"Женщина из моих грез".



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны



Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны

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