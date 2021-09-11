Провокационные фото Мадонна сделала на кровати. Это придало еще больше дерзости кадрам. И это безумно понравилось миллионной армии поклонников певицы.
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Неудивительно, что за считанные часы серия фото собрала сотни тысяч лайков. Были поклонники Мадонны также максимально щедрыми на комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Женщина, ты настоящая богиня";
- "Такая роскошная дама";
- "Эротическая и романтическая";
- "Потрясающая";
- "Выходи за меня, Мадонна";
- "Лучшая";
- "Чрезвычайно эротическая";
- "Женщина из моих грез".
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны
Мадонна снялась топлес на кровати / Фото с инстаграма Мадонны
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Следить за Мадонной в инстаграме – сплошное удовольствие. Оно и неудивительно, ведь на ее странице регулярно появляются соблазнительные фото. Поэтому не поленись подписаться на нее!