Ні для кого не секрет, що ми на свята набираємо трохи зайвого. І якщо цей марафон – з невеликими перервами – триває від Нового року до Великодня, то ти можеш собі уявити потенційні обсяги. Але стати прикладом для наслідування може Максим Кравець, актор "Вар'яти-шоу", що виходить на Новому каналі.

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Кілька місяців тому він вирішив розпочати справжній марафон зі схуднення. Зауважимо, що йому вже вдалося досягнути неабияких результатів. І якщо він рухатиметься у тому ж дусі, то дуже скоро його буде просто не впізнати.

"Рішення зайнятися собою прийняв у день народження. Відтоді уже скинув 20 кілограмів. Спочатку було дуже важко худнути. Однак, на зекономлені на спиртному та непотрібній їжі грошах, я накупив додому спортивного інвентарю. Лавок, штанг, гантелей, а також орбітрек", – зауважив він.

Актор вирішив влаштувати собі справжній домашній міні-спортзал. Це дозволило йому щодня займатися, удосконалюючи власне тіло. Також Максим двічі на тиждень відвідує басейн.

"Почуваюся прекрасно. Сексуальна активність виросла в рази. Жінка мене хоче щодня. Зізнаюся, я після тренування дивлюся у дзеркало і сам себе хочу (усміхається, – Men 24). До речі, зрозумів одну річ: якщо прагнеш до позитивних змін у своїй фігурі, то легкого шляху немає. Мене уже веселять люди, котрі купують пояси, коктейлі для схуднення, продукти, що спалюють жир... Для вирішення всіх своїх проблем вони шукають "чарівну таблетку", – додав актор.



Актор "Вар'яти-шоу" облаштував вдома міні-спортзал / Фото Novy

Рецепт успішного схуднення від актора

Лови не надто простий, але однозначно дієвий рецепт схуднення від зірки "Вар'яти-шоу" Максима Кравця.

"П'ять разів на тиждень тренуйся протягом 45 хвилин. І не потрібно в залі розмовляти або дивитися у дзеркало. Прийди, витиснися, ніби лимон, і йди далі робити свої справи. І найголовніше – правильно харчуйся, не дозволяй собі чипси замість вечері, обмеж алкоголь та їж за 4 години до сну. Спати, до слова, лягай раніше – це корисно", – поділився секретом актор.

Маємо надію, що Максим Кравець надихне тебе на те, щоб стати кращою версією себе. Роби малі, але дуже впевнені кроки. І не зупиняйся на досягнутому, адже досконалості немає меж!

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