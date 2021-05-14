Ни для кого не секрет, что мы на праздники набираем немного лишнего. И если этот марафон – с небольшими перерывами – продолжается от Нового года до Пасхи, то ты можешь себе представить потенциальные объемы. Но стать примером для подражания может Максим Кравец, актер "Варьяты-шоу", выходящего на Новом канале.

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Несколько месяцев назад он решил начать настоящий марафон по похудению. Заметим, что ему уже удалось достичь значительных результатов. И если он будет двигаться в том же духе, то очень скоро его будет просто не узнать.

"Решение заняться собой принял в день рождения. С тех пор уже сбросил 20 килограммов. Сначала было очень трудно худеть. Однако, на сэкономленные на спиртном и ненужной пищи деньгах, я накупил домой спортивного инвентаря. Лавок, штанг, гантелей, а также орбитрек", – отметил он.

Актер решил устроить себе настоящий домашний мини-спортзал. Это позволило ему ежедневно заниматься, совершенствуя собственное тело. Также Максим дважды в неделю посещает бассейн.

"Чувствую себя прекрасно. Сексуальная активность выросла в разы. Женщина меня хочет каждый день. Признаюсь, я после тренировки смотрю в зеркало и сам себя хочу (улыбается, – Men 24). Кстати, понял одну вещь: если хочешь позитивных изменений в своей фигуре, то легкого пути нет. Меня веселят люди, которые покупают пояса, коктейли для похудения, продукты, сжигающие жир... для решения всех своих проблем они ищут "волшебную таблетку", – добавил актер.



Актер "Варьяты-шоу" устроил дома мини-спортзал / Фото Novy

Рецепт успешного похудения от актера

Лови не слишком простой, но однозначно действенный рецепт похудения от звезды "Варьяты-шоу" Максима Кравца.

"Пять раз в неделю тренируйся в течение 45 минут. И не нужно в зале разговаривать или смотреть в зеркало. Приди, выжмись, как лимон, и иди дальше делать свои дела. И самое главное – правильно питайся, не позволяй себе чипсы вместо ужина, ограничь алкоголь и ешь за 4 часа до сна. Спать, к слову, ложись раньше – это полезно", – поделился секретом актер.

Надеемся, что Максим Кравец вдохновит тебя на то, чтобы стать лучшей версией себя. Делай малые, но очень уверенные шаги. И не останавливайся на достигнутом, ведь совершенству нет предела!