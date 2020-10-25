Instagram тижня: гарячі фото української зірки Playboy Марго Дюмас 18+
Цього тижня під нашим пильним прицілом сексуальна Марго Дюмас, українська зірка Playboy. Дівчина обожнює оголятися та викладає у мережу свої найпровокативніші фото. Дивися гарячі фото на Men 24!
Марго Дюмас однозначно сподобається тобі. Вона не лише Playmate 2019, а й неймовірна модель. До твоєї уваги гарячі фото зірки Playboy, якими ділиться з тобою Men 24. Насолоджуйся!
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Марго Дюмас
- Профіль: margo_dumas
- Вік: 28 років
- Зріст: 167 см
- Країна: Україна
- Кількість підписників: 121 тисяча
Маргарита Дюмас відома завдяки відвертим зйомкам. Перший її кастинг у модельну школу відбувся тоді, коли дівчині було 13. Щоправда, тоді її не хотіли нікуди брати. У 15 батько зробив дівчині крутий подарунок: першу у її житті професійну 4-годинну зйомку. Після неї дівчина зрозуміла, що саме це заняття приносить їй максимум задоволення.
"У 16 років я сама переїхала до Києва, вступила до університету. Я постійно дивилася кастинги на модельному сайті, але всюди потрібен був зріст від 170 см, а я – нижча. Були й інші кастинги, де зріст був не важливий, але потрібні були груди від другого розміру і вік 18+. Груди у мене були, а вік був не той. Довелося чекати", – згадує Марго.
Дивися гарячі фото Марго Дюмас:
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