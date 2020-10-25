Цього тижня під нашим пильним прицілом сексуальна Марго Дюмас, українська зірка Playboy. Дівчина обожнює оголятися та викладає у мережу свої найпровокативніші фото. Дивися гарячі фото на Men 24!

Марго Дюмас однозначно сподобається тобі. Вона не лише Playmate 2019, а й неймовірна модель. До твоєї уваги гарячі фото зірки Playboy, якими ділиться з тобою Men 24. Насолоджуйся!

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Марго Дюмас

Профіль : margo_dumas

: margo_dumas Вік : 28 років

: 28 років Зріст : 167 см

: 167 см Країна : Україна

: Україна Кількість підписників: 121 тисяча

Маргарита Дюмас відома завдяки відвертим зйомкам. Перший її кастинг у модельну школу відбувся тоді, коли дівчині було 13. Щоправда, тоді її не хотіли нікуди брати. У 15 батько зробив дівчині крутий подарунок: першу у її житті професійну 4-годинну зйомку. Після неї дівчина зрозуміла, що саме це заняття приносить їй максимум задоволення.

"У 16 років я сама переїхала до Києва, вступила до університету. Я постійно дивилася кастинги на модельному сайті, але всюди потрібен був зріст від 170 см, а я – нижча. Були й інші кастинги, де зріст був не важливий, але потрібні були груди від другого розміру і вік 18+. Груди у мене були, а вік був не той. Довелося чекати", – згадує Марго.

Дивися гарячі фото Марго Дюмас:

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