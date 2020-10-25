На этой неделе под нашим пристальным прицелом сексуальная Марго Дюмас, украинская звезда Playboy. Девушка обожает обнажаться и выкладывает в сеть свои провокационные фото. Смотри горячие фото на Men 24!

Марго Дюмас однозначно понравится тебе. Она не только Playmate 2019, но и невероятная модель. К твоему вниманию горячие фото звезды Playboy, которыми делится с тобой Men 24 . Наслаждайся!

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Марго Дюмас

Профиль : margo_dumas

Возраст : 28 лет

Рост : 167 см

Страна : Украина

Количество подписчиков : 121 тысяча

Маргарита Дюмас известна благодаря откровенным съемкам. Первый ее кастинг в модельную школу произошел тогда, когда девушке было 13. Правда, тогда ее не хотели никуда брать. В 15 отец сделал девушке крутой подарок: первую в ее жизни профессиональную 4-часовую съемку. После нее девушка поняла, что именно это занятие приносит ей максимум удовольствия.

"В 16 лет я сама переехала в Киев, поступила в университет. Я постоянно смотрела кастинги на модельном сайте, но везде нужен был рост от 170 см, а я – ниже. Были и другие кастинги, где рост был не важен, но нужны были грудь от второго размера и возраст 18+. Грудь у меня была, а возраст не тот. Пришлось ждать" , – вспоминает Марго.

Смотри горячие фото Марго Дюмас:

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