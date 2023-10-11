Зірка "Трансформерів" розповів, у чому секрет його тренувань о 4 ранку
Джерело:Men's Health
Марк Волберг став шалено популярним у мережі ще у 2018 році. Тоді він поділився своїм розпорядком дня. Правда, він далеко не всім під силу.
Його графік охоплює прокидання о 2:30 ночі та два тренування. Причому, перше він розпочинає о 4 ранку. Відтоді Волберг підтримує свій "клуб о 4 ранку", заохочуючи своїх підписників починати день бадьорим.
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Але, як пояснює Волберг, 4 ранку – це скоріше стан душі, ніж буквальний час зустрічі. Важливо, щоб ти з'являвся і знаходив час, щоб дотримуватися своїх цілей кожного дня.
"Я відомий тим, що встаю о 4 ранку", – каже він, пояснюючи, що не має значення, "чи це дійсно 4 ранку, чи це 8 ранку, чи це 4 по обіді".
Іноді я працюю вночі, у мене нічний графік. Я просто сплю вісім годин, прокидаюся і переконуюся, що я зробив все, що мені потрібно зробити для себе, щоб бути кращою версією себе до того, як мені доведеться будити дітей,
– додав він.
Важливо виробити для себе звичку тренуватися регулярно / Фото serhiibobyk
Актор зізнається, що зовсім не вечірня людина. Раніше він багато що міг робити ввечері, а тепер віддає перевагу надзвичайно ранньому прокиданню. Власне, ближче до 3 ранку він зривається з ліжка.
Хороша новина полягає в тому, що тобі не потрібно заводити будильник до сходу сонця, щоб бути у формі. Порада Волберга для тих, хто прагне позитивних змін, проста: "Розпочни свою фітнес-подорож сьогодні".
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Якщо не знаєш, з чого розпочати, то рекомендуємо спробувати:
- Тренування з двома гирями, яке забере у тебе лише 5 хвилин часу;
- Одна вправа, яка допоможе тобі пришвидшити ріст м'язів грудей;
- А ще варто додати до своєї тренувальної рутини два рухи, щоб отримати сталевий прес;
- Крім того, варто звернути увагу на ці 4 поради, щоб тренування з гирями було максимально результативним.