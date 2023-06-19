Ключ до всього цього – навчитися правильних рухів, а це починається з основ. Лови кілька ключових правил, які допоможуть досягнути максимального результату під час роботи з гирями.

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1. Зрозумій, як працюють гирі

На відміну від штанги або гантелі, навантаження гирі перебуває безпосередньо під ділянкою, яку ти обхоплюєш, тобто безпосередньо під зап'ястям. Це робить вибухові рухи складнішими для твоїх стабілізуючих м'язів та пресу. А завдяки своїй товстій ручці, гиря – чудовий інструмент для розвитку сили хвату, особливо під час виконання вибухових рухів.

2. Вдосконалюй свою форму

Позабалансована конструкція гирі робить хорошу техніку ще більш важливою. Дуже важливо тримати зап'ястя прямими. Згинання зап'ясть підвищує ризик розтягнення і не дозволяє ефективно передавати силу між тілом і гирею. Крім того, тримай вагу на п'ятах, а плечі відведені вниз і назад. Ці налаштування допоможуть зберегти твоє тіло стабільним, особливо під час вибухових рухів.



Потрібно правильно виконувати кожне повторення / Фото Master1305

3. Вибери правильний розмір

Якщо ти звик підіймати гантелі, твій інстинкт може вимагати більшого розміру. А з гирями ти можеш трохи потурати цьому інстинкту. Працюй з надто легкою гирею, і ти не будеш відчувати її імпульс при виконанні махів та ривків. Твоя найкраща відправна точка: 12-кілограмова гиря. Залежно від твоїх цілей, це може бути єдиною гирею, яка тобі коли-небудь знадобиться.

4. Будь стратегічними

Частина того, що робить рухи з гирями крутими, – це їх складність. Багато з них включають обертальні або дугоподібні патерни, які обов'язково мають більш круту криву навчання, ніж у випадку зі штангами, гантелями або тренажерами.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш отримувати максимум користі від роботи з гирями.