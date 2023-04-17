Вишукана фотосесія Марлен Скіаппи у білій довгій сукні не на жарт розбурхала громадськість. Тож не дивно, що щойно номер Playboy з державним секретарем з питань соціальної та солідарної економіки й асоціативного життя з'явився на полицях, його захотіли купити. Але ми навіть не підозрювали, що ажіотаж буде аж таким.

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Розкупили майже 100 тисяч екземплярів

Директор видання Жан-Крістоф Флорентін похизувався успіхами. Він зауважив, що близько 100 тисяч примірників журналу з міністеркою на обкладинці практично розкупили. На момент написання цієї новини, припускаємо, розкупили вже повністю. Причому, зробили це за якихось три години 6 квітня, коли він і з'явився на полицях магазинів.

Успіх настільки приголомшливий, що вирішили додрукувати новий тираж. У четвер 20 квітня на полицях з'явиться ще 60 тисяч екземплярів. Їх зможуть придбати ті, хто не встиг під час першої хвилі ажіотажу, якщо можна так сказати.

Це цікаво! Слово ажіотаж ми використовуємо у цьому випадку не просто так. Просто зазвичай Playboy у Франції продає не більш як 30 тисяч екземплярів на місяць.

Міністерку розкритикували за зйомку

Зауважимо, що поява міністерки на сторінках Playboy збіглася з розпалом пенсійної реформи. Тоді колишня державна секретарка з питань рівності жінок і чоловіків (2017 – 2020 роки) дала інтерв'ю, в якому розповідала про права жінок. Також вона позувала у різних дизайнерських вбраннях для розворотів глянцю.

Марлен Скіаппа через це зазнала гострої критики. Її засуджували навіть представники виконавчої влади. Елізабет Борн зателефонувала їй, щоб заявити, що інтерв'ю було "зовсім недоречним" у нинішньому контексті. Та й представники лівих сил були обурені такою комунікацією у розпал соціальної кризи.

Зі свого боку, нинішня міністерка з питань рівності жінок і чоловіків Ізабель Роме також розкритикувала рішення Скіаппи. Вона назвала його "компендіумом усіх сексистських стереотипів".

Я дивуюся: чому ви обрали Playboy для просування прав жінок, коли цей журнал – збірник усіх сексистських стереотипів? Ми перебуваємо в самому центрі культури жінки-об'єкта,

– наголосила Ізабель Роме.

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Зауважимо, що Марлен Скіаппа, відповідаючи на більш фривольні питання, на кшталт "Чи є політика афродизіаком?" – відстоює, зокрема, право жінок робити "саме те, що вони хочуть".