На нових фото, які не на жарт розбурхали підписників Марти Мєлчарської, красуня позує у крихітному бікіні. Купальник ледве прикриває її розкішний бюст, що й стало темою для обговорення під постом.

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"Спека у Лос-Анджелесі у самому розпалі, і я просто мрію мати басейн у себе вдома. У вас є басейн, який я можу позичити?", – жартома написала Марта під публікацією.

Ми б залюбки позичили їй не лише басейн, а й ключі від власної квартири. Та що завгодно, лиш би можна було відпочивати поруч з зіркою тіктоку. Не дивно, що підписники Марти Мєлчарської буквально засипали її коментарями:

  • "Вау, абсолютно приголомшлива";
  • "Марта, ходи до мене. Покатаємося на моїй яхті";
  • "Надзвичайна врода";
  • "Як завжди красива";
  • "Вона просто бездоганна";
  • "Ти розкішна";
  • "Справжня королева краси";
  • "Гаряча як завжди";
  • "Крутий купальник";
  • "Чи можу я прийти, щоб поплавати з тобою?".

Якщо ти не хочеш пропускати порцію спокуси від Марти Мєлчарської, гайда підписуватися на зірку тіктоку. На її сторінці завжди надзвичайно спекотно!

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