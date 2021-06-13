На нових фото, які не на жарт розбурхали підписників Марти Мєлчарської, красуня позує у крихітному бікіні. Купальник ледве прикриває її розкішний бюст, що й стало темою для обговорення під постом.

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"Спека у Лос-Анджелесі у самому розпалі, і я просто мрію мати басейн у себе вдома. У вас є басейн, який я можу позичити?", – жартома написала Марта під публікацією.

Ми б залюбки позичили їй не лише басейн, а й ключі від власної квартири. Та що завгодно, лиш би можна було відпочивати поруч з зіркою тіктоку. Не дивно, що підписники Марти Мєлчарської буквально засипали її коментарями:

"Вау, абсолютно приголомшлива";

"Марта, ходи до мене. Покатаємося на моїй яхті";

"Надзвичайна врода";

"Як завжди красива";

"Вона просто бездоганна";

"Ти розкішна";

"Справжня королева краси";

"Гаряча як завжди";

"Крутий купальник";

"Чи можу я прийти, щоб поплавати з тобою?".

Якщо ти не хочеш пропускати порцію спокуси від Марти Мєлчарської, гайда підписуватися на зірку тіктоку. На її сторінці завжди надзвичайно спекотно!

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