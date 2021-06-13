На новых фото, которые не на шутку взбудоражили подписчиков Марты Мелчарской , красавица позирует в крохотном бикини. Купальник едва прикрывает ее роскошный бюст, что и стало темой для обсуждения под постом.

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"Жара в Лос-Анджелесе в самом разгаре, и я просто мечтаю иметь бассейн у себя дома. У вас есть бассейн, который я могу одолжить?", – шутя написала Марта под публикацией.

Мы бы с удовольствием заняли бы ей не только бассейн, но и ключи от собственной квартиры. Да что угодно, лишь бы можно было отдыхать рядом со звездой тиктока. Неудивительно, что подписчики Марты Мелчарской буквально засыпали ее комментариями:

"Вау, абсолютно сногсшибательная";

"Марта, иди ко мне. Покатаемся на моей яхте";

"Чрезвычайная красота";

"Как всегда красивая";

"Она просто безупречна";

"Ты роскошная";

"Настоящая королева красоты";

"Горячая как всегда";

"Крутой купальник";

"Могу ли я прийти, чтобы поплавать с тобой?».

Если ты не хочешь пропускать порцию соблазна от Марты Мелчарской, айда подписываться на звезду тиктока. На ее странице всегда очень жарко!