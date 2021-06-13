На новых фото, которые не на шутку взбудоражили подписчиков Марты Мелчарской, красавица позирует в крохотном бикини. Купальник едва прикрывает ее роскошный бюст, что и стало темой для обсуждения под постом.
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"Жара в Лос-Анджелесе в самом разгаре, и я просто мечтаю иметь бассейн у себя дома. У вас есть бассейн, который я могу одолжить?", – шутя написала Марта под публикацией.
Мы бы с удовольствием заняли бы ей не только бассейн, но и ключи от собственной квартиры. Да что угодно, лишь бы можно было отдыхать рядом со звездой тиктока. Неудивительно, что подписчики Марты Мелчарской буквально засыпали ее комментариями:
- "Вау, абсолютно сногсшибательная";
- "Марта, иди ко мне. Покатаемся на моей яхте";
- "Чрезвычайная красота";
- "Как всегда красивая";
- "Она просто безупречна";
- "Ты роскошная";
- "Настоящая королева красоты";
- "Горячая как всегда";
- "Крутой купальник";
- "Могу ли я прийти, чтобы поплавать с тобой?».
Если ты не хочешь пропускать порцию соблазна от Марты Мелчарской, айда подписываться на звезду тиктока. На ее странице всегда очень жарко!
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