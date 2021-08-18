На світлинах Маша Єфросиніна позує у комплекті спідньої білизни від українського бренду brabrabra. Серія кадрів миттєво набрала кілька десятків тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися гарячими фото телеведучої, які розбурхали мережу.

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"Понеділок може бути різним", – написала вона під постом.

Ми, звичайно ж розуміємо, що уже середа, але чи має це зупиняти тебе перед можливістю насолодитися свіжою порцією спокуси? Перед тим, як показати тобі фотографії Маші Єфросиніної, лови найкращі коментарі, які їй залишили підписники:

"Шикарне тіло";

"Фігура просто супер";

"Яка ж ви красива жінка!";

"Який секс";

"Класний набір. Тобі дуже личить";

"Марійка, ви прекрасна";

"Незаконно бути такою";

"Маша, не перестаю вами захоплюватися".



Маша Єфросиніна знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Єфросиніної



Гарячі фото Єфросиніної розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Єфросиніної

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Нам теж шалено подобається Маша Єфросиніна. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на телеведучу. Це дозволить тобі одним з перших насолоджуватися спокусливими фото красуні!