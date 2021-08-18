На фотографиях Маша Ефросинина позирует в комплекте нижнего белья от украинского бренда brabrabra. Серия кадров мгновенно набрала несколько десятков тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Поэтому айда вместе с Men 24 наслаждаться горячими фото телеведущей, которые взбудоражили сеть.

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"Понедельник может быть разным", – написала она под постом.

Мы, конечно же понимаем, что уже среда, но должно ли это останавливать тебя перед возможностью насладиться свежей порцией соблазна? Перед тем, как показать тебе фотографии Маши Ефросининой, лови лучшие комментарии, которые ей оставили подписчики:

"Шикарное тело";

"Фигура просто супер";

"Какая же вы красивая женщина!";

"Какой секс";

"Классный набор. Тебе очень идет";

"Маша, вы прекрасная";

"Незаконно быть такой";

"Маша, не перестаю вами восхищаться".



Маша Ефросинина снялась в соблазнительном нижнем белье / Фото с инстаграма Ефросининой



Горячие фото Ефросининой взбудоражили пользователей сети / Фото с инстаграма Ефросининой

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