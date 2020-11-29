Реставрація мотоциклів – одна з найкрутіших забавок справжніх чоловіків. Але недостатньо просто перебрати двигун, поміняти поршневу та нанести новий шар фарби. До цього процесу можна підійти креативніше. Як наш герой, який додав до Yamaha XSR700 трохи дерева. Дивися на Men 24, що з цього вийшло.

Метал холодний і потворний. Дерево тепле та чисте. Створене природою. Побачити набування форми меблів – це те ж, що спостерігати, як росте дитина,

– сказав лиходій Реймонд Калітрі у фільмі "Викрасти за 60 секунд".

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Попри те, що він був божевільним, Калітрі цінував і деревообробку, і швидкі машини. Як і наш герой Джордж Вудман. Він подарував нове життя мотоциклу Yamaha XSR700, додавши до нього трохи деревини. Дивися на Men 24, що з цього вийшло.



Джордж Вудман удосконалив Yamaha XSR700 за допомогою деревини

Ця особливість, яку він називає "Hommage", є його найбільшою збіркою. У той час як інші його проєкти додають трохи дерева навколо фари або обтічника хвоста, цей додає до Yamaha XSR700 повнорозмірний обтічник.

Вудман витратив більше годин, ніж він планував, шліфуючи та формуючи обтічник з бука вручну, поки він не набув абсолютно ідеальної форми. Потім він покрив його скловолокном і смолою, щоб захистити його від негоди, точно так само, як і для дощок для серфінгу.



Обтічник він формував вручну, поки не досягнув ідеальних форм

Унікальний обтічник – не єдина модифікація цього мотоцикла. Він має підвіску Öhlins спереду і ззаду, повітряні фільтри K & N, вихлоп XRace і шини Pirelli Diablo SuperCorsa. У нього також є індивідуальне сидіння, а також індивідуальне забарвлення, виконане другом Вудмана Херомом Лопесом. Цей байк їздитиме дорогою краще, ніж середній XSR700.



Також у Yamaha XSR700 нова підвіска, вихлоп, шини й індивідуальне сидіння

Цей байк зараз продається на сайті Вудмана. Але, на жаль, ціна не вказується. Тож, якщо ти хочеш унікальну поїздку з природним обтічником, цей ексклюзивний байк обов'язково повинен стояти у твоєму гаражі.

Я можу без сумніву сказати, що це перший і останній повний обтічник, який ви зможете побачити,

– каже Вудман на своєму сайті.

Сам байк Yamaha XSR700 з деревиною виконаний в єдиному екземплярі

Цей дерев'яний байк – це любов. Тож його власникові пощастить володіти не лише потужним мотоциклом, а й справжньою естетикою на колесах!

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